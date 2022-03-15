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SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 15 Mart Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları bekleniyor!

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu Kabine toplantısından çıkacak kararlar araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında koronavirüs vaka sayısı, Rusya Ukrayna savaşı ve yükselen enerji fiyatlarının ele alınması bekleniyor.

15.03.2022 - 17:18 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son dakika haberleri... Rusya Ukrayna savaşından yürek yaka görüntüler gelmeye devam ederken enerji piyasalarında yaşanan fiyat artışları ve Mart aynın ilk haftasında duyurulan enflasyon rakamları nedeniyle vatandaşların gözleri Kabine Toplantısına çevrilmişti. Bilindiği gibi ,ç politika ve dış politikadaki gelişmelerin ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir Beştepe'de gerçekleştiriliyor. 

    KABİNE TOPLANTISI KARARLARI (15 MART 2022) 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen son kabine toplantısı 28 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşmişti. Elektrik faturalarında KDV indirimi konusunun değerlendirildiği toplantısının ardından mikrofon başına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı kararlarını vatandaşlarla paylaşmıştı. İşte Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları hakkında merak edilenler.... 

  • KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın 15.30'da başlaması bekleniyordu. 15 Mart 2022 tarihli kabine toplantısının ardından bir basın açıklaması düzenlenecek ve cumhrubaşkanı Erdoğan kabine kararlarını paylaşacak. 

  • SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

    28 Şubat 2022 tarihli Kabine Toplantısı kararlaına göre Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştü. 

  • Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovat saate, aylık 240 kilovat saate yükseltilmişti. Bu adımla birlikte faturalarda net yüzde 8 yüzde 14 oranında indirim sağlanması hedeflenmişti. 

     

  • Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanmasına karar verilmişti. 

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