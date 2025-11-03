KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. İktidardaki 23. yılımızı şanla, şerefle geride bırakıyor, 24. yıldan gün almaya başlıoruz. Çok partili demokrasi tarihimizde yeni bir rekora daha imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Girdiğimiz tüm seçimlerde desteğini ve duasını bizden esirgemeyen aziz milletimizin her bir ferdine aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bundan 23 yıl önce milletimizin sandıkta teveccühüne ilk defa mazhar olduğumuzda hangi duyguları taşıyorsak aynı heyecanı, coşkuyu, gururu, hücrelerimize kadar taşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak içeride ve dışarıda yoğun gündemle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme mücadelesini sürdürüyoruz. Katıldığımız tüm toplantılar, ziyaret ettiğimiz her ülkede aziz milletimizin hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz. Büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine hem yurt içinde hem yurt dışında bizzat şahitlik ettik.

Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'u Kuveyt Emiri ve Umman Sultanı'na hediye ettik. Ana muhalefet partisi genel başkanı ülkesini şikayet için Avrupa kapılarında sabahlarken biz Türkiye'yi bölgenin cazibe merkezi haline getiriyoruz. Biz yeni genel başkana ilk etapta açıkçası bir şans tanımıştık. Göreve gelirken verdiği yurt dışında 'Türkiye partisi olacağız' sözünden umutlanmıştık. Fakat sayın genel başkan diğer taahhütleri gibi bunun da arkasında duramadı. İç siyasetin gelip geçici tartışmalarını yurt dışına taşıdı. İki alkış almak, bir iki taltif cümlesi duymak, birkaç marjinal tipten destek koparmak uğruna hem yüzyıllık partiyi hem de kendisini yabancılar karşısında küçük düşürdü. Halen bu hatalı çizgide siyaset yapmakta ısrar ediyor. Bu yolun yanlışlığını inşallah kendisinin de kısa sürede fark edeceğine inanıyorum.

