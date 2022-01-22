Jandarma şok oldu! Adli kontrol imzası sonrası soygun!

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde, bir evde meydana gelen 75 bin liralık güneş paneli hırsızlığı olayı faillerinin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.
4 ŞÜPHELİNİN KİMLİKLERİ SAPTANDI
İHA'da yer alan son dakika haberine göre JASAT tarafından gerçekleştirilen kapsamlı ve titiz çalışmada, bölgedeki birçok güvenlik kamerasının kaydı didik didik incelendi.
Saatler süren çalışma sonucu dört şüphelinin kimliklerini tespit eden JASAT, karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı.
İMZANIN ARDINDAN SOYGUNA GİTMİŞLER
Hırsızlık olayına karışan şüphelilerin daha önce çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları, cezaevinden adli kontrolle serbest bırakıldıkları ve jandarma karakolunda denetim imzasını attıktan 1 saat sonra gidip yeni hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri anlaşıldı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Çaldıkları güneş panellerini Sarayköy ilçesinde bir hurdacıya sattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için JASAT, Bozkurt ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde bulunan 4 ayrı apart ve Sarayköy’deki bir eve düzenlenen eş zamanlı operasyonla 5 şüpheli gözaltına alındı.
SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI
Sorgulanmak üzere karakola götürülen şüphelilerden 33 yaşındaki Tolga A.’nın 27, 28 yaşındaki Kaan Süleyman E.’nin 3, 27 yaşındaki Bilal A.’nın 23, 32 yaşındaki Ünal K.’nın ise 30 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Çalınan güneş panelleri, Sarayköy’de bulundukları adresten alınarak sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Daha önceden suç kaydı olmayan ve çalıntı panelleri satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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