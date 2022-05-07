İztuzu'nda heyecan! Yumurta bırakmaya başladılar

İztuzu Plajı'nda "koruma kullanma dengesi" kapsamında yapılan çalışmalarda, kumsaldaki caretta carettaların çiftleşme ve yuvalama alanlarında önemli seviyede artış olurken, yakalanan ivmenin bu yıl da sürmesi öngörülüyor.
Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje çerçevesinde deniz kaplumbağalarının korunması ve izlenmesi çalışmaları bölgede titizlikle yürütülüyor.
Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) ise caretta carettaların çiftleşme ve yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için çeşitli önlemler alındı. Bir süredir bölgede inceleme ve koruma faaliyetlerinde bulunan ekipler, sahilde çalışma yapıyor.
Sembolü oldukları İztuzu Plajı'nda 5 ay kalacak caretta carettalar, burada çiftleşmenin yanında yuvalama ve kuluçka dönemlerini de geçirecek.
Bu süreçte, plajda asılan tabelalarla da caretta carettaların yaşam döngüsü anlatılıyor ve deniz kaplumbağalarının zarar görmemesi için vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
"YUVALAMA SEZONU BAŞLADI"
DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz suyunun ısınmasıyla deniz kaplumbağalarının da çiftleşmek için İztuzu kumsalına gelmeye başladığını söyledi.
Yumurtlama öncesi suların ısınmasıyla deniz kaplumbağalarının önce çiftleştiğini, çiftleşmeden yaklaşık 2 hafta sonra yumurtalarını geliştirerek uygun olan kumsala bıraktığını anlatan Kaska, "Buraya gelen kaplumbağalar 50-60 santimetre derinliğe yaklaşık 70 ila 100 kadar yumurtayı bırakıp gidiyor. 2 ay sonra ise buradan çıkan yavrular tekrar denize dönüyor." dedi.
Dalyan kumsalının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye'de en iyi korunan kumsallardan biri olduğunu ifade eden Kaska, şöyle konuştu:
"Burası yaklaşık 35 yıldır sürekli korunan bir alan olduğu için ilk yıllarda 200-250 civarında olan yuva sayımız son yıllarda 700'ün üzerine çıktı. İlk deniz kaplumbağa yuvasını Türkiye ve bütün Akdeniz için Dalyan kumsalında tespit ettik. Yuvalama sezonu artık başladı. Bu yıl deniz suyunun biraz daha geç ısınmasıyla yuvalamamız önceki yıllara göre 10 gün daha geç başladı. Deniz kaplumbağaları vücutları soğukkanlı havanlar oldukları için de ortamın ısısına göre hareket ediyor. Yani suların ısınmasıyla çiftleşme başlıyor. Çiftleşmenin ardından yine yumurtlama devam ediyor. "
Kaska, bu sene de yine DEKAMER personeli ve gönüllülerin katkıları ile kumsaldaki yuvaları kafesleyerek bir sezon boyunca çıkan yavruların denize ulaşmasını sağlayacaklarını, bu sezon da 40 bin civarında yavruyu denizle buluşturmayı planladıklarını kaydetti.
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