İzmir'de plastik fabrikasında korkutan yangın
İzmir Çiğli'de bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Yangının kauçuk fabrikasında başlayıp, plastik fabrikasına sıçradığı öğrenildi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor
İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan kauçuk ve plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda bulunan Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kauçuk fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. AA'nın haberine göre; büyüyen yangın daha sonra plastik fabrikasına sıçradı.
Fabrikaları tahliye eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.