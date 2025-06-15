İzmir'de özel bir hastane yanındaki iş yerinde yangın

Konak ilçesinde bulunan plastik fabrikasının deposunda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler, fabrikaya sıçradı. İhbar üzerine 16 itfaiye aracı, park bahçeler ve İZSU ile ilçe belediyelerinden gelen su tankerleri ile yangına müdahale başlatıldı. Ayrıca Aliağa bölgesinden 7 arazöz, 3 tonajlı araç, 2 endüstriyel tipi yangın söndürücü araç ile 3 merdivenli araç bölgeye gönderildi.

Yangın sırasında yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. Dumanlar fabrikanın bitişiğinde bulunan özel bir hastaneyi de sardı. Yoğun duman nedeniyle Hastane tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekipleri, yanının bitişikteki hastaneye sıçramaması için yoğun mücadele verdi.

Hastaneden yangına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 17.00 sularında hastanemizin yakınında bulunan bir depolama alanında yangın çıkmıştır. Yangın, hastanemiz kaynaklı olmayıp alevlerin hastane binamıza sıçradığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Olayın ardından çok sayıda itfaiye ekibi hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürme çalışmalarına devam etmektedir. Herhangi bir riskin önüne geçebilmek adına, tamamen önleyici bir tedbir olarak hastalarımızın güvenli şekilde tahliyesi tamamlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: HASTALAR TEDBİR AMACIYLA NAKLEDİLDİ

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Tedbir amacıyla hastaların başka hastanelere nakillerinin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "İzmir Konak'taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbiren tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir.ö denildi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16.57'de fabrikada ot yangını olduğuna dair ihbar alan ekipler adrese gittiğinde yangının depolarda olduğu belirlendi. 16 itfaiye aracı, park bahçeler ve İZSU ile ilçe belediyelerinden gelen su tankerleri ile yangına müdahale ediliyor. Ayrıca Aliağa bölgesinden 7 arazöz, 3 tonajlı araç, 2 endüstriyel tipi yangın söndürücü araç ile 3 merdivenli araç bölgeye gönderildi. Ekipler yangının hastaneye sıçramaması için mücadele verdi. Yangının hastaneye sirayeti önlendi. Önlem amaçlı hastanedeki hastalar tahliye edildi. İZBAN seferlerinde ise kısa süre yaşanan sinyalizasyon sorunun çözüldüğü ve seferlerin normal şekilde devam ettiği bildirildi."