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        Haberler Dünya Ortadoğu Erdoğan ve Trump telefonda görüştü | Dış Haberler

        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ikinci kez telefonda görüştü. Erdoğan ve Trump dün de görüşmüştü. İki lider İran ve İsrail arasındaki çatışma ile ilgili istişarede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede çatışmaların sona erdirilmesi, bölgede barışın tesisine yönelik Trump'ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 19:05 Güncelleme: 15.06.2025 - 19:25
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        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
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        İletişim Başkanlığı görüşmeye dair açıklama yayınladı:

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump’ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını, tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
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        Cumhurbaşkanımız, nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegâne yolun diplomasiden geçtiğini, bu yolda Türkiye’nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının iki taraf için de geri dönülemez ekonomik ve sivil zararlara sebep olduğunu, bu tehlikeli gidişata engel olunması gerektiğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
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