Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran, Suudi Arabistan, Ürdün, Pakistan ve Mısır ile görüştü | Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran, Suudi Arabistan, Ürdün, Pakistan ve Mısır ile görüştü | Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in İran'a yönelik hukuksuz saldırılarını en kuvvetli şekilde telin ettiğini belirtirken İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

İsrail'in saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun tüm bölgeyi ateşin içine çekmeyi amaçladığını, Netanyahu'nun saldırılarla nükleer müzakere sürecini sabote etmeye teşebbüs ettiğini kaydetti.

Erdoğan görüşmede İsrail'in İran'a yönelik saldırılarla dünyanın dikkatini Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti.

Türkiye'nin Natanz'daki tesiste nükleer sızıntı ihtimaline ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini aktaran Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın tek çözümünün diplomatik süreçler olduğunu bildirdi

SUUDİ ARABİSTAN İLE GÖRÜŞME Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, (Binyamin) Netanyahu yönetimindeki İsrail'in, bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bunu İran'a yönelik saldırıyla bir kez daha gösterdiğini, tansiyonun düşürülmesi için İsrail'in durdurulması gerektiğini ifade etti. REKLAM Uluslararası camianın Filistin'deki işgal ve soykırıma göz yummasının İsrail'i bu hukuk tanımaz ve saldırgan noktaya getirdiğini vurgulayan Erdoğan, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler yoluyla uzlaşma arayışının sürdüğü bir dönemde, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının barış çabalarını baltalama amacını taşıdığını, nükleer sızıntıya neden olan saldırıların İsrail'in bölgesel ve küresel güvenliği sorumsuzca tehdit ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bölgenin yeni krize tahammülünün olmadığını, çıkabilecek yıkıcı bir savaşın tüm bölge ülkelerine yönelik düzensiz göç dalgaları oluşturabileceğini, nükleer anlaşmazlığın yalnızca müzakerelerin sürdürülmesiyle çözülebileceğini kaydetti.

ÜRDÜN KRALI İLE DE GÖRÜŞTÜ Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgenin güvenliğine ciddi zarar verebilecek bir provokasyon olduğunu, İsrail'in ve (Binyamin) Netanyahu yönetiminin saldırgan ve hukuk tanımaz tutumunun küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu doğurduğunu ifade etti. REKLAM Uluslararası toplumun Filistin'deki işgal ve soykırıma sessiz kalmasının İsrail saldırganlığını bu boyuta taşıdığını belirten Erdoğan, saldırılarla İsrail'in İran'ın nükleer programına ilişkin meselede çözüm çabalarını baltaladığını, İsrail saldırıları neticesinde oluşabilecek nükleer sızıntının sivilleri, bölgesel ve küresel sağlığı tehdit ettiğini, İsrail'in bu hususu hiçe saydığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin yeni bir krize tahammülünün olmadığını, nükleer müzakerelerinin devam etmesinin ihtilafın çözümünün tek yolu olduğunu, bu saldırıların Filistin davasını unutturmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti. MISIR GÖRÜŞMESİ Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgenin güvenliğine ciddi zarar verdiğini, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımazlığının küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu olduğunu ifade etti. Bölgenin yeni bir krize kesinlikle tahammül edemeyeceğini belirten Erdoğan görüşmede, İran'ın nükleer programına ilişkin uzlaşma arayışının İsrail tarafından baltalanmaya çalışıldığını, bunu önlemek için müzakerelerin devam etmesi gerektiğini kaydetti. Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarla Gazze'deki soykırımı gölgelemesine asla izin verilmemesi gerektiğini de söyledi. ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail’in yol açtığı şiddet sarmalının bölgemizi tehdit ettiğini, Suriye’nin bu çatışma ortamının dışında kalmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız İsrail saldırganlığının oluşturduğu mevcut ortamda terör örgütleri ve radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini de belirtti." *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.