İran'dan İsrail'e yeni saldırı

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e yönelik füzelerin ateşlendiğini bildirdi.

İsrail ordusu, füzelerin engellemesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu ifade ederken, İsrail vatandaşlarından talimatlara uymaları istendi.

Saldırılar nedeniyle, Tel Aviv ve Kudüs semalarında patlama sesleri duyulurken, Hayfa şehrine füze isabet ettiği bildirildi.

İsrail ordusu, hava saldırısı uyarı sirenlerinin çaldığı noktaları paylaştı.

İran ordusu ise, İsrail vatandaşlarından önemli bölgeleri terk etmelerini isterken, İsrail hükümetinin kendilerini canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermemeleri gerektiğini ifade etti.

İsrailli yetkili kurum, ilk belirlemelere göre Hayfa'da yangın çıktığını doğruladı ve dört kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail'in perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısında başlattığı çatışma 3. gününü tamamladı.

İsrail, saldırıyı başlattığı gece düzenlediği saldırılarda, üst düzey İranlı yetkililere suikast düzenledi.

Saldırılar sonucunda çok sayıda İranlı üst düzey komutan hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu, İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden generallere ilişkin Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamayı yayınladı.

Bakan Arakçi, "İsrail durursa biz de dururuz" açıklamasını yaptı.

İran'ın İsrail saldırısına cevabı ise balistik füzelerle gerçekleşti. İran saldırılarının ilk gününde Tel Aviv'e balistik füze isabet ederken, bazı binalar ciddi derecede tahrip oldu.

İsrail ayrıca, saldırının 2. gününde Tahran'da bulunan bir petrol deposunu hedef alırken, diğer yandan Güney Pars doğal gaz sahasına saldırdı. İsrail bu saldırı ile çatışmayı enerji alanına da çekmiş oldu.

Meşhed Havalimanı'nda bulunan bir yakıt ikmal uçağı, İsrail tarafından imha edildi. Söz konusu saldırı, İsrail gerçekleştirdiği en uzun menzilli saldırı olarak kaydedildi.

Axios'a konuşan İsrailli bir yetkili ise henüz ateşkesle ilgilenmediklerini çünkü hedeflerine ulaşmadıklarını dile getirdi.

ABD Başkanı, saldırıların 3. gününde ise iki farklı beyanatta bulundu. Donald Trump, bir açıklamasında savaşın biteceğini bildirirken, bir diğer açıklamasında çatışmaya müdâhill olabileceklerini ifade etti.

Trump, Putin ile görüşmesinde İsrail saldırılarını etkili olarak nitelerken, savaşın bitmesi gerektiği konusunda Vladimir Putin ile hemfikir oldu.

ABD Başkanı Trump, saldırıların 2. gününde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların başladığı ilk gün, İsrail saldırılarının etkili olduğunu ifade ederken, İran'ın nükleer konusunda anlaşmaya yanaşmaması hâlinde çok daha büyük saldırılar gerçekleşeceğinin sinyalini verdi.

İsrail saldırılarının ana hedeflerinden biri de nükleer santraller oldu. İsrail, ilk gece düzenlediği saldırılarda Natanz nükleer santralini hedef aldı. Söz konusu santralde radyoaktif sızıntı tespit edilirken, radyasyon seviyesinde önemli bir değişiklik görülmedi.

Tahran hükümetinin "nükleer silah için yeterli olabilecek seviyede uranyum zenginleştirme faaliyeti sürdürdüğü" değerlendirmesinde bulunan Macron, "İran'ın nükleer silaha sahip olduğu bir dünyada yaşayamayız. Bu varoluşsal ve hepimizin güvenliğine yönelik bir tehdit." yorumunu yaptı.

Taraflara itidal çağrısında bulunan Macron, İran'ı, nükleer konusunda uluslararası kamuoyuna yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve bölgenin tamamının istikrarsızlaşmasında ağır bir sorumluluğu olmakla suçladı.

Macron, başkent Paris'te düzenlenen "İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Fransa'nın bir katkısı olmadığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın, Tel Aviv hükümetinin saldırılarına misilleme olarak bu ülkeye karşılık vermesi durumunda İsrail'in savunmasına katkıda bulunabileceklerini ifade etti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının muhtemelen devam edeceğine dikkati çeken Macron, şöyle devam etti:

"İsrail'in güvenliğini destekliyoruz. Eğer İsrail İran tarafından misilleme olarak saldırıya uğrarsa, Fransa sahip olduğu imkanlar dahilinde ve böyle bir duruma müsait olması durumunda İsrail'in korunmasına ve savunmasına yönelik operasyonlara katılabilir. Aksi halde, herhangi bir saldırı operasyonuna katılmayı düşünmüyorum."

Emmanuel Macron, kendilerini her ihtimale hazırlandıklarını vurgulayarak, "Eğer İsrail, İran topraklarında operasyonlarını belirtilen hedeflerin ötesine taşıyacak olursa, bugün hiç kimsenin tahmin edemeyeceği sonuçları olan bir durumun içinde oluruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in kendisini "müdafaa etme hakkının" nerede bittiği konusunda Macron, "(İsrail'e) Desteğimiz, koşulsuz ve sınırsız bir destek değil." diye konuştu.

MERZ: İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAMALI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini belirtti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada Merz'in Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefonda görüştüğü ve görüşmede İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.