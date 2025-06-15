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        Haberler Dünya Donald Trump, Ali Hamaney'e suikast düzenlenmesini veto etti | Dış Haberler

        "Donald Trump, Ali Hamaney'e suikast düzenlenmesini veto etti"

        İsrail, İran'a yönelik saldırılarında üst düzey yetkilileri hedef alırken, İran dini lideri Ali Hamaney'e yönelik olası bir suikastın ABD Başkanı Donald Trump tarafından veto edildiği belirtildi. İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu ise Donald Trump ile aralarında böyle bir konuşmanın geçmediğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.06.2025 - 19:48 Güncelleme: 15.06.2025 - 20:21
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        "Hamaney suikastını veto etti"
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        İsrail İran'a yönelik saldırılarında çok sayıda İranlı üst düzey yetkiliye suikast düzenlerken, İran dini lideri Ali Hamaney'e yönelik olası bir saldırının ABD Başkanı Donald Trump tarafından veto edildiği ifade edildi.

        Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, ABD Başkanı'nın birkaç gün önce olası bir suikastı veto ettiğini bildirdi.

        Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili ise, saldırıların başladığı ilk günden itibaren İsrail'in Ali Hamaney'e suikast düzenleme imkanı olduğunu ancak Donald Trump'ın buna karşı çıktığını dile getirdi.

        Netanyahu veto iddialarını yalanladı

        Fox News'e konuşan Başbakan Netanyahu, İran'a yönelik saldırıları sonucunda rejim değişikliği yapmaya çalışıp çalışmadıkları sorusu üzerine, "Bu mümkün çünkü şu anda İran rejimi çok zayıf. (İran'ın) Elinde sadece iki şey kaldı, nükleer silah elde etme çabası ve balistik füze programı, halk yanında değil." ifadesini kullandı.

        Netanyahu, "Tahran’da İran istihbarat başkanına ve yardımcısına saldırdık. Rejim şu anda çok zayıf." dedi.

        İran'ın nükleer silah elde etmesi halinde bunu bölgedeki müttefiklerine sağlamayı düşündüğünü ileri süren Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e suikast girişimine izin vermediği yönündeki haberlere ilişkin "Bir sürü yanlış haber var ve bunlara girmeyeceğim." şeklinde konuştu.

        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
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        İRAN DEVLET TELEVİZYONUNDAN AÇIKLAMA

        İran devlet televizyonu, İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden generallere ilişkin Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamayı yayınladı.

        Açıklamada, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade'nin hayatını kaybettiği İsrail saldırısında 8 generalin de öldüğü aktarıldı.

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        Söz konusu generallerin Mahmud Bakıri, Davud Şeyhiyan, Muhammed Bakır Tahirpur, Mensur Seferpur, Mesud Tayyib, Hüsrev Hasani, Cevad Cursera ve Muhammed Ağacaferi olduğu kaydedildi.

        İsrail'in 13 Haziran'da İran'a düzenlediği saldırılarda Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

        İsrail saldırısında ölen söz konusu askeri yetkililerden Devrim Muhafızları Ordusu Hava Savunma Sistemleri Komutanı Davud Şeyhiyan ile Hava ve Uzay Kuvvetleri İstihbarat Başkan Vekili General Hüsrev Hasani'nin isimleri daha önce açıklanmıştı.

        Diğer generallerin rütbe ve görevlerine ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

        İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

        İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

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        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 78 olarak açıklandı.

        İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

        *Fotoğraflar: AA, AP

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