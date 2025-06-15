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        Haberler Dünya İsrail'den Meşhed'e 'en uzun menzilli saldırı' | Dış Haberler

        İsrail'den Meşhed'e 'en uzun menzilli saldırı'

        İsrail ile İran arasındaki çatışma sürerken, İsrail İran'ın doğusunda bulunan Meşhed Havalimanı'na yönelik saldırı düzenledi. İsrail ordusu, İsrail ile Meşhed arası mesafenin 2300 kilometre olduğu belirtilirken, saldırının en uzun menzilli saldırı olduğu ifade edildi. ABD basınına konuşan bir İsrailli yetkili ise, şu an için ateşkesle ilgilenmediklerini çünkü hedeflerine ulaşmadıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.06.2025 - 18:51 Güncelleme: 15.06.2025 - 20:24
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        İsrail'den uzun menzilli saldırı
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        İsrail ile İran arasındaki çatışma 3 gündür sürerken, İran'a yönelik saldırılarda petrol depoları ve yakıt ikmal uçakları hedef alınmaya başladı.

        İsrail ordusu, İran'ın doğusunda bulunan Meşhed Havalimanı'na yönelik saldırı düzenlerken, yakıt ikmal uçağı hedef alındı.

        İsrail ordusu, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının en uzun menzilli saldırı olduğunu bildirdi.

        Yapılan açıklamada İsrail ile Meşhed arasındaki mesafenin 2300 kilometre olduğu ifade edilirken, İran'a karşı hava üstünlüğü sağlandığı iddia edildi.

        İran'ın Meşhed ilinin ülkenin neredeyse en doğusunda olduğu biliniyor.

        Axios'a konuşan bir İsrailli yetkili ise, İsrail'in şu an için ateşkesle ilgilenmediğini çünkü hedeflerine ulaşmadığını bildirdi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Fox News'e verdiği röportajda, saldırıların sonucunda İran'da rejim değişikliği olabileceğini ifade etti.

        Fox News'e konuşan Başbakan Netanyahu, İran'a yönelik saldırıları sonucunda rejim değişikliği yapmaya çalışıp çalışmadıkları sorusu üzerine, "Bu mümkün çünkü şu anda İran rejimi çok zayıf. (İran'ın) Elinde sadece iki şey kaldı, nükleer silah elde etme çabası ve balistik füze programı, halk yanında değil." ifadesini kullandı.

        Netanyahu, "Tahran’da İran istihbarat başkanına ve yardımcısına saldırdık. Rejim şu anda çok zayıf." dedi.

        YENİ SALDIRI DALGASI

        İsrail'in İran'ın batısına yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığı bildirildi.

        Yeni saldırılarda, İran'a ait karadan karaya füze sistemlerinin imhasının hedeflendiği aktarıldı.

        TAHRAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI VURULDU

        İsrail'in İran'ın başkentine yönelik saldırısında Tahran Emniyet Müdürlüğü binasının hedef alındığı bildirildi.

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        İran devlet televizyonu Emniyet Müdürlüğünün konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

        İsrail'in başkente yönelik saldırısında Tahran Emniye Müdürlüğü binasının vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırının "mini dron" ile gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Saldırı sonrası küçük çaplı hasara meydana geldiği ve bazı emniyet mensuplarının yaralandığı aktarıldı.

        ÖĞRENCİ YURDUNA SALDIRI

        İsrail ordusunun İran’ın başkenti Tahran’da bir öğrenci yurdunu hedef alması sonucu, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

        İsrail’e ait kamikaze insansız hava aracı Tahran’ın merkezindeki Keşaverz Bulvarı’nda bulunan bir öğrenci yurdunu hedef aldı.

        İran devlet televizyonunun haberine göre, saldırıda en az 20 kişi yaralandı.

        Öte yandan AA muhabirinin gözlemlerine göre Tahran’daki sivil yerleşim yerlerinde bulunan bir çok nokta İsrail saldırılarının hedef oldu.

        Başkentin kuzeyindeki Niyaveran semtinde bir apartman vuruldu.

        Tahran’ın merkezindeki Afganistan Büyükelçiliğinin yakınlarındaki Sabunçi Caddesi'nde de bir bina hedef alındı.

        Başkentin merkezine yakın sivillerin yoğun olduğu bölgelerden Seyyid Handan semtindeki bir mahallede de bir binanın vurulduğu ve tahrip edildiği görüldü.

        İstihbarat Bakanlığının binasına da el yapımı patlayıcı atıldığı ancak binada hasar oluşmadığı bildirildi.

        Tahran Emniyet Müdürlüğü binasının da saldırıda hedef alındığı açıklandı ancak emniyet müdürlüğüne ulaşan yolların kapatılması nedeniyle hasarın boyutu gözlemlenemedi.

        Ayrıca devlet televizyonu, Tahran’da “İsrail adına sabotaj eylemleri planladığı” suçlamasıyla en az 2 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

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