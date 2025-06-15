İsrail-İran çatışması 3. gününde: İşte son durum

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan İsrail'e gece füzelerle 2 ayrı misilleme saldırısı yapıldığı belirtildi.

Bu saldırıların ilkinde başta Hayfa olmak üzere İsrail'in kuzeyinde, diğerinde ise Tel Aviv'in de aralarında olduğu orta kesimlerdeki bölgelerde sirenlerin çaldığı belirtildi.

REKLAM advertisement1

İran'ın bu 2 ayrı salvosunda İsrail'e 80'e yakın füze attığı kaydedildi.

Öte yandan Tel Aviv makamlarından yapılan açıklamaya göre, İran'ın gece balistik füzelerle düzenlediği ilk salvosunda İsrail'in kuzeyindeki bölgeler hedef alındı.

Atılan füzelerden biri İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı Tamra şehrinde 2 katlı bir eve isabet etti. Saldırıda biri 13 yaşında bir kız çocuğu olmak üzere 4 kadın hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

REKLAM

İkinci salvoda ise Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in orta kesimindeki bölgelerde sirenler çaldı.

İran'ın ikinci saldırısında Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam ve Rehovot kentine füzeler isabet etti.

Bat Yam'da bir apartmana isabet eden füze nedeniyle en az 6 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı. Bat Yam'daki saldırıda 7 kişinin kayıp olduğu ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor. Rehovot kentinde de 40 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

İsrail Petrol Rafinerileri, Tel Aviv Borsası'na yaptığı açıklamada Hayfa'daki boru hatları ve iletim hatlarının İran'ın füze saldırıları nedeniyle hasar gördüğünü belirtti.

Şirket, söz konusu bölgelerde herhangi bir yaralanma ya da can kaybının rapor edilmediğini ve bazı alt operasyonların durdurulmasına rağmen rafinaj tesislerinin çalışmaya devam ettiğini açıkladı.

İsrail İsfahan'ı vurdu İran'ın İsfahan kentinin, TSİ 10.00 civarında vurulduğu bildirildi. Kentteki İran Savunma Bakanlığı'na bağlı merkez ve petrol rafinerisi vuruldu. İranlı yetkililer, petrol rafinerisinin rutin çalışmaya devam ettiğini duyurdu. İsrail ordusu, İran'ı tehdit ederek şu açıklamayı yaptı: "İran sakinlerine acil uyarı. Şu anda veya yakın gelecekte İran'daki tüm silah üretim tesislerinin ve bunları destekleyen kuruluşların içinde veya yakınında bulunan herkesi, bu tesisleri derhal boşaltmaya ve yeni bir duyuruya kadar geri dönmemeye çağırıyoruz." "Tahran'da 80 hedefi vurduk" İsrail ordusu, gece boyunca İran'ın başkenti Tahran'da 80 noktaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'a yönelik 13 Haziran'dan bu yana devam eden saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Gece boyunca İran genelinde balistik füze rampaları ve radarlar olmak üzere çok sayıda hedefe hava saldırıları düzenlendiği belirtildi. Bunun yanı sıra başkent Tahran'da 80 noktaya hava saldırısı düzenlendiği bu noktalar arasında Savunma Bakanlığına bağlı 2 bina ve petrol depolarının da yer aldığı aktarıldı. İsrail ordusu, İran'ın yanlışlıkla değil bilerek sivilleri hedef aldığını iddia etti. İran'ın askeri ve nükleer operasyonlarını destekleyen iki yakıt sahasını vurduklarını bildirildi. İran'ın Husilerden sorumlu generalini de hedef aldıklarını belirten İsrail ordusu, İran'a hava saldırılarının ne kadar süreceği sorusuna cevap vermedi, "İsrail'in İran'da hala geniş bir hedef listesi var" açıklaması yapıldı. İran: İsrail durursa biz de dururuz İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran'ın İsrail'e cevabının meşru müdafaa olduğunu söyledi. Arakçi, İsrail'in Aseluye kentine saldırısının Körfez'e çatışma getirdiğini belirtti. Bakan Arakçi, "İsrail durursa biz de dururuz" açıklamasını yaptı. ABD'nin yeşil ışık vermemesi durumunda İsrail'in İran'a saldıramayacağını söyleyen Arakçi, "İran mecbur kalmadıkça savaşın genişlemesini istemiyor" dedi. "ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerinin bir sonraki turunda bir anlaşma olabilirdi ancak İsrail bunu istemedi" diyen Arakçi, "İsrail'in saldırısı müzakerelere sabotajdı. ABD'nin de bu işin içinde yer almasından üzüntü duyduk. ABD, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini vurmasını kınamalı" dedi. İsrail askeri sözcüsü ise, İran'daki reaktörlerin yakınında ikamet eden İranlılara tahliye uyarısında bulundu. "İki Mossad ajanını tutukladık" İran, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad üyesi olmakla suçladığı iki kişiyi Alborz eyaletinde patlayıcı ve elektronik cihazlar hazırlarken tutukladığını açıkladı. "Camilere sığınabilirsiniz" İran hükümeti sözcüsü, "Halkımız camii, okul ve metrolara sığınabilir. Benzin, ilaç ve gıda tedarikinde hiçbir sorunumuz yok" açıklamasını yaptı. ABD: Bizim dahlimiz yok ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İsrail'in saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı. Trump açıklamasında, “ABD'nin, İran'a yönelik saldırıyla hiçbir ilgisi yok” ifadesini kullandı. Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok Haberi Görüntüle İran'ı ABD'ye saldırıda bulunması halinde ‘eşi benzeri görülmemiş düzeyde karşılık verecekleri’ konusunda uyaran Trump, barışçıl çözüm olasılığına değindi. Trump, “İran ile İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz” dedi. Çin: İsrail saldırıları tehlikeli bir emsal Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "İsrail'in İran’ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırılar tehlikeli bir emsal oluşturuyor" dedi. REKLAM Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Wang görüşmede, “Çin, İsrail’in İran'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlalini açıkça kınıyor. İranlı yetkililere yönelik saldırılara ve sivillerin can kaybetmesine kesinlikle karşıyız” ifadesini kullandı. Wang, İsrail'in İran’ın nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırıların tehlikeli bir emsal oluşturduğunu ve felaket boyutunda sonuçlar doğurabileceğini belirterek, İsrail üzerinde etkili ülkelerin, barışın tesis edilmesi için somut çaba göstermeleri gerektiğini vurguladı. Wang, ayrıca İran ve ilgili taraflarla temasları sürdürerek gerilimin azaltılması için yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti. ⁠⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı bu saldırılarda öldü. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.