ABD Başkanı Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İsrail'in saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı. Trump açıklamasında, “ABD'nin, İran'a yönelik saldırıyla hiçbir ilgisi yok” ifadesini kullandı.

İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı Haberi Görüntüle

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İran'ı ABD'ye saldırıda bulunması halinde ‘eşi benzeri görülmemiş düzeyde karşılık verecekleri’ konusunda uyaran Trump, barışçıl çözüm olasılığına değindi. Trump, “İran ile İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz” dedi.

Almanya: İki tarafa da baskı yapılmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin Orta Doğu'daki durumu yatıştırmak amacıyla Tahran'ın nükleer programı konusunda İran ile acil görüşmeler yapmaya hazır olduğunu söyledi.

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Orta Doğu'yu ziyaret etmekte olan Wadephul, İsrail ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirterek, Tahran'ın daha önce yapıcı görüşme fırsatını değerlendiremediğini kaydetti.

Wadephul, Alman kamu yayın kuruluşu ARD'ye verdiği demeçte şunları söyledi:

"Bunun hala mümkün olduğunu umuyorum. Almanya, Fransa ve İngiltere ile birlikte hazır. İran'a nükleer program konusunda derhal müzakere teklif ediyoruz, umarım (bu teklif) kabul edilir. Bu aynı zamanda, İran'ın bölge, İsrail devleti ya da Avrupa için hiçbir tehlike arz etmediğinin anlaşılması, bu çatışmanın yatıştırılması için kilit bir önkoşuldur."

Wadephul, çatışmanın ancak İran ve İsrail'e her taraftan baskı uygulandığında sona ereceğini söyledi: "Önümüzdeki hafta içinde her iki tarafın da şiddet sarmalını durdurmak için ciddi bir girişimde bulunması gerektiği konusunda ortak bir beklenti var." İran hükümetinin düşebileceğine inanıp inanmadığı sorulduğunda Wadephul, İsrail'in Tahran'daki yönetimi düşürmek gibi bir niyeti olmadığını düşündüğünü belirtti. Gazze'ye dönen Wadephul, Filistin bölgesindeki insani durumun kabul edilemez olduğunu söyledi ve İsrail'i yardım kuruluşlarına sınırsız erişim izni vermeye çağırdı: "Gazze'deki açlık, ölüm ve insanların çektiği acılar sona ermeli"