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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı | Son dakika haberleri

        Altında yemek yedikleri balkon çöktü: 3 ölü, 3’ü ağır 6 yaralı

        Batman'ın Beşiri ilçesi Atbağı Köyü'nde çöken balkonun altında kalan 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 17:03 Güncelleme: 15.06.2025 - 17:03
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        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
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        Batman'daki olay, öğleden sonra Beşiri ilçesi Atbağı köyünde meydana geldi. Yel ailesinin 3 katlı evlerinin 1’inci katına ek olarak yapılan balkon, fayans çalışması sırasında çöktü.

        Bu sırada aşağıda yemek yiyen 9 kişi, çöken balkonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fırat Tarhan (27), Mücahit Toy (18) ve Faris Yel’in (12) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar İ.H.Y. (24), V.K.Y. (15), T.Y., (19) A.V.Y. (12) A.Y. (50) ve Halis isimli Suriye uyruklu kişi ilk müdahalenin ardından Batman’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

        Olayın ardından Vali Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz ve DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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