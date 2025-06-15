Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti

Dehşet veren olay, dün akşam saatlerinde Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarathanesi Sokak'ta meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre mesaiye gitmeyen polis memuru Semih G.’den haber alamayan mesai arkadaşları evine gitti.

CESEDİYLE KARŞILAŞTILAR

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Daireden yoğun bir doğalgaz kokusu geldiğini fark eden arkadaşları kapıyı çilingir yardımıyla açtırarak içeri girdi. Kapıyı açan ekipler, polis memurunu evde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri polisin kafasına bir el ateş ederek hayatını kaybettiğini belirledi.

PARÇALANMIŞ ERKEK CESEDİ

Evde yapılan incelemede yatak odasında bulunan yatağının altından çıkan valiz içerisinde; toplam 5 parça halinde siyah çöp torbalarına sarılarak bantlanmış vaziyette parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Mutfakta çöp kovasının yanındaki siyah çöp torbası içerisinden; kafası bulunamayan maktule ait toplam 10 adet el parmağı bulundu.

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ÖNCE ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan parmak izi çalışmasında parçalara ayrılmış olarak bulunan kişinin 33 yaşındaki garson olarak çalışan Hüseyin G. adlı kişiye ait olduğu belirlendi. Çalışmalarda, şüpheli Semih G.’nin önce arkadaşını öldürüp parçalara böldüğü ardından da intihar ettiği belirtiliyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.