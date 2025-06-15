Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı: İspanyollar teklifi duyurdu!
Gelecek sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde Premier Lig ekibi Tottenham'ın Güney Koreli yıldız oyuncusu Heung-min Son yer alıyor. İspanyollar, Fenerbahçe'nin Heung-min Son yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar...
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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe transferde gaza bastı. Listesinde birçok yıldız isim bulunan Sarı-Lacivertlilerin hedeflerinden biri de Heung-min Son.
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Sarı-Lacivertli ekip, Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Heung-min Son için devrede.
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12 MİLYON EURO MAAŞ İDDİASI
Fichajes'te yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekip, Güney Koreli yıldıza yaklaşık 12 milyon Euro bir maaş teklifinde bulunacağı aktarıldı. Haberde, bu ücretin 32 yaşındaki oyuncu için cazip bir teklif olduğu belirtildi.
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Öte yandan kariyerinde değişiklik yapmak isteyen Son'un ikna edilmesi muhtemel olabileceği yazıldı.
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Transfer henüz resmiyete dökülmese de Son ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmanın çok yakın olduğunun altı çizildi.
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Tam 11 yıldır Tottenham forması giyen Heung-min Son bu sezon İngiliz ekibiyle UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
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Geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 45 maça çıkan Güney Koreli futbolcu 11 gol atarken 12 asist yaptı.
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