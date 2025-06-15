Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı: İspanyollar teklifi duyurdu!

12 MİLYON EURO MAAŞ İDDİASI

Fichajes'te yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekip, Güney Koreli yıldıza yaklaşık 12 milyon Euro bir maaş teklifinde bulunacağı aktarıldı. Haberde, bu ücretin 32 yaşındaki oyuncu için cazip bir teklif olduğu belirtildi.