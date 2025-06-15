Galatasaray'da Morata belirsizliği: Karar aşamasında!

Galatasaraylı yöneticiler ise Morata’nın ayrılığıyla ilgili belirli şartların yerine getirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ocak 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Morata için maddi beklenti olduğunu belirten yönetim, kulübe tatmin edici bir teklif gelmediği sürece oyuncunun kontratının geçerli olduğunu hatırlatıyor.