Dünyanın gözü Bodrum'da

İngiltere'nin küresel yayın organı The Times, geçtiğimiz yıl yayımladığı bir haberde, Bodrum'u İspanya'nın ünlü tatil merkezi Ibiza'nın alternatifi olarak gösterdi.

Söz konusu haberde, koylarının güzelliği, eğlence mekânlarının altı çizilirken dünyanın 7 harikasından birinin de Bodrum'da olduğu yazıldı.

Yine geçtiğimiz yıl, yine küresel yayın organlarından biri olan National Geographic'te, Bodrum'un, 2025'te dünyanın en iyi 25 tatil merkezinden biri olacağı belirtildi.

Bodrum, ne zaman bir cümle içinde geçse Zeki Müren’in; "Baktım, çocuk küle dönüşecek" cümlesi aklıma geliyor.

Ne zaman Bodrum’a gitsem vefatından sonra müzeye dönüştürülen evine gidip o 3 günü yâd ediyorum. Yıllar önce kaldırılıp, yenisi konulsa da o elektrik direğinin olduğu noktada 5 - 10 dakika dikeliyorum.

Bodrum, 1990’lı yıllarda; koyları ve barlar sokağı kadar, başta Zeki Müren olmak üzere Tarık Akan ve Ferdi Özbeğen ile de anılırdı.

Lahmacunun 75 liraya satıldığı restoranlar da var, ücretsiz halk plajları da.... Geceliği 65 bin lira olan oteller de var, geceliği 7 bin lira olan apart oteller de... Rol aldığı dizide bölüm başı 1 milyon lira kazanan ünlüler de Bodrum'da tatil yapıyor, bir memur da... Bu açıdan bakacak olursak Bodrum'un fiyat tarifesinin aslında diğer yerlerden bir farkı yok.

Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Candan Topdemir, Bodrum'un pahalı bir tatil merkezi olduğu yönündeki algılarla ilgili olarak şunları söyledi: Bodrum, sadece tatil değil; bir hafıza, bir hayal gücü, bir edep ve estetik meselesidir. Her sokağında bir şairin mısrası, her koyunda bir hatıranın izi vardır. Gündüz mavidir, gece ise hafiften Ege’dir… Kim demiş Bodrum sadece zengin işi? Bodrum, yürek işidir. Bodrum’u sadece özel jetler, ultra lüks tekneler, havalı mekânlar sananlar yanılır. Bu yarımada, Ege’nin mütevazı otlarıyla, dağdan gelen mantarıyla, sabahın seherinde denizden çıkan balığıyla da yaşar. Her lokmasında bir köylü kadının emeği, her restoranda bir ustanın yıllara dayanan çabası vardır. Bodrum’un turizm cenneti olması bir tesadüf değil; alın teriyle, aşkla kurulan bir hikâyenin sonucudur. Böyle bir romantik şehrin aşıkları Türkiye sınırlarını aşmıştır.