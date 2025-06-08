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        Haberler Magazin Yeni bir dönem başladı: Çocuktan al parayı

        Yeni bir dönem başladı

        Sinemalarda; 'Çocuktan al parayı' dönemi yaşanıyor. Sadece çocuk filmlerinin gişeleri garanti olunca yapımcılar, bu tür yapımlara yöneldi. 2025'in ilk 5 ayında; en çok izlenenler listesinin ilk 5 sırasında, çocuklara yönelik filmler yer aldı

        Giriş: 08.06.2025 - 00:00 Güncelleme: 08.06.2025 - 00:08
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        Çocuktan al parayı
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        Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese, geçtiğimiz günlerde, bir hayli çarpıcı bir açıklamada bulundu; "Artık sinemaya film izlemeye gitmiyorum. izleyiciler, sürekli konuşuyor ve telefonuyla oynuyor."

        ABD'li ünlü yönetmenin bu açıklaması, günümüzdeki "Sinema filmlerini salonları - izleyici ilişkisini en çarpıcı şekilde gözler önüne serdi.

        Martin Scorsese

        Mesajlara bakmayı geçtik, sosyal medyada tarama yapmak, hatta telefonla konuşmak olağan hale geldi.

        Acil olduğu sürece mesajlara bakmayı es geçecek olursak sinemada film izlerken; sosyal medyada gezinmek, telefonla konuşmak da neyin nesidir? Anlamak mümkün değil. Sinema gişelerindeki düşüş nedeniyle işletmeciler uygunsuz davrananlara; "Müşteri zaten zor bulunuyor" düşüncesiyle ses çıkarmıyor. Ne var ki diğer müşterilerin; "Böyle ortamda film izlenmez" diyerek sinema salonlarından uzak kaldığı gerçeği göz ardı ediliyor. Tıpkı Martin Scorsese gibi...

        Müşteri denince, gişe rakamlarına bakacak olursak, her geçen gün daha vahim rakamlarla karşılaşılıyor.

        HASILAT KAYBI 1 MİLYAR LİRA

        Geçtiğimiz yılın ilk 5 ayında kesilen bilet sayısı; 17.143.810 idi.

        Bu yılın ilk 5 ayında ise % 22 düşüşle; 11.891.381 bilet kesildi.

        Geçtiğimiz yılın gişe rakamları yakalanacak olsaydı güncel bilet ücretleriyle toplam hasılat; 3.343.042.950 TL olacaktı.

        Oysa elde edilen hasılat; 2.328.378.642 TL...

        Kayıp; 1.014.664.308 TL...

        Film başına düşen kayıp ise 3.474.877 TL...

        Gişelerde yaşanan düşüş, yapımcıları; "Ya yeni bir yol bulacaksın ya da yeni bir yol yapacaksın" düşüncesiyle yeni arayışlara yönlendirdi. Bulunan / yapılan o yol da çocuk filmleri oldu. Evet, çocuk filmleri her dönem hasılat kurtarıcısı oldu. Çünkü çocuk filmi demek yanında en az bir ebeveynin de sinemaya gitmesi demek. Çocuk filmlerinde + 1 izleyici garantisi olduğu için doğal olarak gişede artış olur.

        Sınıf ve mahalle arkadaşlarıyla toplu bir etkinlik gerçekleştirilmek istenirse varın, sinema salonlarındaki bereketi siz düşünün.

        UZMANLARA GÖRE FİLMLERİN ÇOCUKLARA KATKILARI

        Çocuklar Filmlerdeki Kahramanlarla Özdeşim Kurar

        Çocuklar seyrettikleri filmlerdeki kahramanlarla özdeşim kurarak, kendilerini onların yerine koyar, kısa süreliğine duygusal değişim yaşarlar.

        Hayal dünyalarını zenginleştiren görüntüler, sesler eşliğinde kahramanla sevinir, heyecanlanır.

        Çocuklar Filmlerle Hayatı Tanır Filmler aynı zamanda çocuklara kendilerinden farklı olan insanları tanıma fırsatı verir, tolerans ve anlayış gelişimine katkıda bulunur.

        Filmler aracığıyla çocuklar, gündelik hayatta daha önce karşılaşmadıkları ancak karşılaşabilecekleri soygun, kaza, yalnız kalma gibi zorlayıcı durumlara tanık olur ve kendilerinin başına geldiğinde ne yapacaklarına dair fikir geliştirerek hazırlıklı olabilirler.

        Filmlerdeki karakterlerin başlarına gelen benzer durumlarla nasıl baş edeceklerini, insan ilişkilerindeki iniş ve çıkışları ve farklı sorunları nasıl çözebileceklerine dair fikir sahibi olabilirler.

        Çocuk filmlerinin sayısı ve gişelerindeki artış, 2025'te iyiden iyiye kendini gösterdi.

        2023’te, 492 film için toplam; 31.542.707 bilet kesilirken hasılat; 2.828.132.324 TL olarak gerçekleşti. (Bilet ortalaması; 89 TL)

        En çok izlenen 5 film arasında çocuklara yönelik bir yapım bulunuyor. Ki o yapımda ilk sırada yer aldı. 'Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa; toplam izleyici sayısının % 9, toplam gişenin ise % 6’sını aldı.

        2023

        ♦ Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa

        İzleyici Sayısı… 2.853.070

        Hasılat… 170.239.757 TL

        2024’te 571 film için toplam; 33.149.053 bilet kesilirken hasılat; 4.993.702.968 TL oldu. (Bilet ortalaması; 150TL)

        En çok izlenen 5 film arasında ilk iki sırayı çocuklara yönelik yapımlar oluşturuyor. İki film; toplam izleyici sayısının; % 15, toplam gişenin ise % 14’ünü aldı.

        2024

        ♦ Rafadan Tayfa: Hayrimatör

        İzleyici Sayısı… 2.815.328

        Hasılat… 306.781.887 TL

        ♦ Ters Yüz 2

        İzleyici Sayısı… 2.460.436

        Hasılat… 408..493.787 TL

        TOPLAM… 5.275.764

        TOPLAM HASILAT… 715.275.674 TL

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        2025’in ilk 5 ayında toplam; 11.891.381 bilet kesildi. Toplam hasılat ise 2.328.378.642 TL (Bilet ortalaması; 195 TL)

        En çok izlenen 5 filmin tamamı da çocuklara yönelik yapım. 2025’te en çok izlenen 5 film; toplam izleyici sayısının; % 44, toplam gişenin ise % 41’ni aldı.

        2025

        ♦ Rafadan Tayfa: Kapadokya

        İzleyici Sayısı… 2.276.300

        Hasılat… 386.044.747 TL

        ♦ Bir Minecraft Filmi

        İzleyici Sayısı… 997.564

        Hasılat… 222.984.871 TL

        ♦ ŞamPİYONlar

        İzleyici Sayısı… 702.332

        Hasılat… 106.902.462 TL

        ♦ Kardeş Takımı 2

        İzleyici Sayısı… 659.518

        Hasılat… 123.435.757 TL

        ♦ Kirpi Sonic 3

        İzleyici Sayısı… 618.916

        Hasılat… 124.541.388 TL

        TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI… 5.254.630

        TOPLAM HASILAT… 963.909.225 TL

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        #martin scorsese
        #Kardeş Takımı
        #çocuk
        #Şampiyonlar

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