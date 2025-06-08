Çocuklar Filmlerdeki Kahramanlarla Özdeşim Kurar
♦ Çocuklar seyrettikleri filmlerdeki kahramanlarla özdeşim kurarak, kendilerini onların yerine koyar, kısa süreliğine duygusal değişim yaşarlar.
♦ Hayal dünyalarını zenginleştiren görüntüler, sesler eşliğinde kahramanla sevinir, heyecanlanır.
♦ Çocuklar Filmlerle Hayatı Tanır Filmler aynı zamanda çocuklara kendilerinden farklı olan insanları tanıma fırsatı verir, tolerans ve anlayış gelişimine katkıda bulunur.
♦ Filmler aracığıyla çocuklar, gündelik hayatta daha önce karşılaşmadıkları ancak karşılaşabilecekleri soygun, kaza, yalnız kalma gibi zorlayıcı durumlara tanık olur ve kendilerinin başına geldiğinde ne yapacaklarına dair fikir geliştirerek hazırlıklı olabilirler.
♦ Filmlerdeki karakterlerin başlarına gelen benzer durumlarla nasıl baş edeceklerini, insan ilişkilerindeki iniş ve çıkışları ve farklı sorunları nasıl çözebileceklerine dair fikir sahibi olabilirler.