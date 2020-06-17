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İYİ Parti lideri Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına Bingöl depremine değinen Akşener, "Bingöl’de meydana gelen depremde, hayatını kaybeden korucumuza Allah’tan rahmet diliyor, bölgede yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi, her türlü beladan, her türlü felaketten korusun" dedi.

KORONAVİRÜS UYARISI

Koronavirüs uyarısı yapan Akşener, "Daha geçen hafta; 1 Haziran itibariyle alınan normalleşme kararı hakkında, 'Dikkat edin, normale dönüş süreci, hastalığa dönüş süreci haline gelmesin' demiştim. Maalesef hafta boyunca gelen veriler, bu konuda hepimizi endişelendirdi. İyileşen hasta sayımızın altına düşmüş olan vaka sayısı, yeniden ikiye katlandı. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum; tehlike geçmiş değil. Görüyoruz ki, ipin ucunu bıraktığımızda, risk çabucak artıyor. İşte bu nedenle, kararlı olalım, tedbiri elden bırakmayalım. İktidarın, siyasi saiklerle söylediği, rahatlatan sözlerine kulak asmayalım. Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu, tedirgin bir şekilde uyarıyor. Bu uyarılara uyalım ki, büyük bir mücadele veren sağlık ordumuzun emekleri boşa gitmesin. Kendimizi, sevdiklerimiz için korumaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

BAŞAK DEMİRTAŞ'A DESTEK

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin ifadelere tepki gösteren Akşener şunları söyledi:

"Ülkemizi ve milletimizi tehdit eden felaketler, yalnızca doğal afetler veya salgınlar değil. Ahlaki bozulmalar da, asırlardır töresini ayakta tutabilmiş Türk Milleti için, en büyük felaketlerdendir. Bu ahlaki bozulmanın tezahürlerinden biri olan, bugün devleti yönetenlerin, çeyrek asırdır bir türlü kurtulamadığı, ‘Kadın üzerinden siyaset yapma’ hastalığı, en pespaye, en alçakça ve en haysiyetsiz şekilde, maalesef toplumumuza da yansıyor. bu seviyesizliği takip etmeyi meziyet sanan bir kendini bilmezin, sosyal medyadan Başak Demirtaş’ı hedef alan ahlaksızlığında gördük. Bu ahlaksızlık, işine geldi mi kadının iffetinden dem vurup, İcap ettiğinde, kadınlarımıza yönelik her tür alçaklığa yol veren, bir çürümüş zihniyetin ürünüdür. Türkiye’nin namuslu, haysiyetli insanları adına, bir kez de buradan sesleniyorum: Yeter artık! Çirkin dilinizi de, kirli ellerinizi de, kadınların üzerinden çekin artık. Kadın bedeni üzerinden siyaset yapmaya, son verin artık."

AK PARTİ'YE ELEŞTİRİLER

"Devlet yönetmek, ahlak ister, ciddiyet ister, liyakat ister. Bunlara sahip değilseniz, hakikat bir gün mutlaka gelir, yakanıza yapışır" diyen Akşener, AK Parti'ye yönelik eleştirilerini sürdürerek şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi, çok enteresan bir huyu vardır. Nitekim bu nedenle, AK Parti iktidarının en çok korktuğu şey de, gerçekleri konuşmaktır. O yüzden memlekete haftalardır darbe tartıştırıyorlar. Seçim tartıştırıyorlar. Bugün, vefatının 5inci yılında saygıyla ve özlemle andığım, rahmetli Demirel’in dediği gibi: 'Meseleleri, mesele etmeyince ortada mesele kalmaz' sanıyorlar. Ama unutuyorlar ki, 'Tencere her hükümeti sallar.' İşte o nedenle istedikleri kadar uğraşsınlar, başaramayacaklar. Çünkü artık milletimizin bu suni gündemlere karnı tok. Çünkü insanımızın karnı aç. Çünkü esnafımızın cebinde para yok. Çünkü gençlerimiz işsiz.

AK Parti’ye oy verenin durumu da aynı, İYİ Parti’ye oy verenin de durumu aynı. Yıllardır AK Parti’yi ayakta tutan vatandaşlarımız da, artık gerçeği görüyor. Kendi çocukları, kendi eşleri, bizzat kendileri işsizken, mutfakta tencereyi kaynatmakta zorlanırken, ay sonunu getiremiyorken, Saraya kapanan Sayın Erdoğan’ın, ve çevresinin sürdüğü sefayı görüyorlar. Milletimiz her şeyin farkında ama, onlar hala anlamıyorlar, hala anlayamıyorlar... Türkiye’nin gerçekleri istatistik yalanlarla gizlenemiyor. Çünkü benim vatandaşım, ekonomideki bozulmayı iliklerine kadar hissediyor. Son bir yılda işsiz kalan 1 milyon 200 bin vatandaşım, gerçeği en acı şekilde yaşıyor. Propagandist medya ile, troll hesaplarla inandırmaya çalıştıkları o pembe tablonun boyaları akıp gidiyor. Çünkü, saraydakiler mutlu-mesut ama, milletimiz bugününü kaybetti, geleceğinden endişe duyuyor."

SİSTEM ELEŞTİRİSİ

Parlamenter sisteme dönüş vurgusu yapan Meral Akşener, "Eskilerini çözmediği gibi, Türkiye’yi yeni sorunlarla yüz yüze getiren, bu ucube sistemdir. Hiçbir şey katmadığı gibi, elimizdekini, avucumuzdakini de alıp götüren, bu ucube sistemdir. Milletimizi, hak ettiği mutlu ve huzurlu yarınlara taşımadığı gibi, mutsuzluğa, umutsuzluğa mahkum eden, bu ucube sistemdir. Vakit kaybetmeden, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi inşa etmek, yaralarımızı bir an önce sarmak zorundayız. Bu sistem, işsizlik getirdi, açlık getirdi, adaletsizlik getirdi. İşsizliğin bitmesi için, açlığın bitmesi için, adaletsizliğin bitmesi için, velhasıl milletimizin iyiliği için, ilk gitmesi gereken de, bu ucube sistemdir" dedi.