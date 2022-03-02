Akşener: Kendimi suçlu hissediyor ve utanıyorum

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. İYİ Parti lideri Akşener, "Bugün Türkiye, Türk tarihinin en başarısız yönetim modeliyle, en basiretsiz ekonomi ekibi tarafından yönetiliyor. Kaloriferleri kapatıp battaniye ile oturmak zorunda, ampulleri kapatıp karanlıkta oturmak zorunda. Türk milleti zor zamanlarda kemer sıkmayı iyi bilir. Bugün yaşadıklarımız milletimizin ümüğünü sıkma politikasıdır. Bunun sebebi de artık başarısızlığı gün gibi ortada duran ucube sistemdir" dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizi sosyal hayattan ekonomiye yıpratan, milletimizi hayat pahalılığına mahkum eden partili cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulmak için çok önemli bir adım attık. Ortak aklı ve istişare kültürünü çalıştırarak parlamenter çalışmamızı tamamladık ve milletimizle paylaştık."

"KENDİMİ SUÇLU HİSSEDİYOR VE UTANIYORUM"

"Yaşadığınız hayata, size sunulan koşullara baktığınızda aklınıza ne geliyor?" diyen Akşener, "Sayın Erdoğan'ın da o cevabı duymaya ihtiyacı var" dedi. Akşener, "Teksir kağıdı nedir biliyor musunuz diye soruyor. Kendisi çok mağdur olmuş, çok acılar çekmiş. O teksir kağıdı dramına rağmen teksirzede Sayın Erdoğan'a cumhurbaşkanı olma gerçeğini söylemiyor. Her hafta yeni bir icadını tanıtan Sayın Erdoğan'ın bu hafta da kuşe kağıdını icat ettiğini öğrendik" diye konuştu.

Akşener, "Bizler teksir kağıdından sarı defterlerle okuduk. Her birimiz teksir kağıdı nedir biliriz. Peki sen kuşe kağıtla okumasına rağmen hiçbir faydasını görememeyi bilir misin? Sınavlarda hakkının yenmesini bilir misin, atanamamak nedir bilir misin, mezun olup harçlık almaya, motokuryeliğe mahkum olmak nedir bilir misin, umutsuzluğa hapsolmak nedir bilir misin? Bilemezsin, sen de benim gibi Cumhuriyetin sunduğu fırsat eşitliğinden faydalandın. Ben büyüdüğüm Türkiye'nin imkanlarını bugün gençlere sağlayamadığım için kendimi suçlu hissediyor ve utanıyorum. Sen da bu tabloyla yüzleş" dedi.

ENFLASYON ELEŞTİRİSİ

"Bay kriz ve arkadaşları için her şey sayılardan ibarettir" diye sözlerini sürdüren Akşener, "993 bin öğretmenimizin içinde atanamadığı için intihar eden kardeşlerimizle ilgilenmezler. Üniversite sayısını 207'ye çıkardık derler ama işsizlik sarmalında çile çeken kardeşlerimizle ilgilenmezler. Asgari ücrete yaptığı zamla övünürler ama enflasyon canavarının nasıl götürdüğüyle ilgilenmezler. Kaç köprü ve tünel yaptıklarını söylerler ama yapılan vurgunlarla asla ilgilenmezler" dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜİK'in açıkladığı yıllık gıda enflasyonu yüzde 55 olmuş. Zampiyonlar ligine çevirdikleri memleketimizde patlıcan yüzde 166, patates yüzde 123 artmış. Bundan bir yıl önce 100 lira ödediğimiz ürünlere bugün 156 lira ödüyoruz. Ziraat Bankası'nın verdiği 100 liralık kredinin 14 lirası tarıma gidiyor. İYİ Parti iktidarında Ziraat Bankası'nı yeniden çiftçinin dostu yapacağız. Doğalgaz ve elektrik fiyatları bir sene içerisinde elektriğe yüzde 341, sanayide yüzde 435 zam yapıldı. Avrupa'da enerji enflasyonu yüzde 25. Bu durum, AK Parti iktidarının politikasızlığından kaynaklanıyor. Doğalgaz kesintileri yüzde 20 oranında devam ediyor. Karadeniz'de gaz bulan Sayın Erdoğan santrallere gaz bulamıyor. BOTAŞ da özel tedarikçilerin gaz temin etmesine engel oluyor. Doğalgaz dağıtım şirketleri karlı görmedikleri için memleketimizin bir kısmına bu hizmeti götürmüyor. EPDK, tarifeyi şişirip şişirip veriyor ama onlar vatandaşa gaz vermiyor."

"Buradan bir söz vermek istiyorum" diye sözlerini sürdüren Akşener, "Kendi doğalgaz hubımızı kuracağız. Hem doğalgaz bulacağız, hem de şirketlerin şişirmelerinden arındıracağız. Depolama tesislerini sağlayacak kapasiteyi de kuracağız."

AKARYAKIT FİYATLARI: SEBEBİ SENSİN

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa sebep olduğunu vurgulayan Akşener, "Ülkemizde canımızı yakan bir başka konu da akaryakıt fiyatları. Akaryakıtı ABD, Angola, Afganistan'dan, Suriye'den ve Arjantin'den daha pahalı kullanıyoruz. Benzin fiyatları yüzde 134, mazot yüzde 139 arttı. Mazot 17 lirayı geçmişken tarladaki 1 liralık domates, tezgahta nasıl 1 lira kalsın? Domatesin tarlada 1 lira, markette 20 lira olmasının sebebini sanayiciyi üretemez hale getiren maliyetlerin sebebi, dış güçler ve faiz lobisi de değil. Tüm bunların sebebi sensin. Sen ısrarla anlamak istemesen de biz hakikati konuşmaya devam edeceğiz" dedi.