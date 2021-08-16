İsyan ettiren hırsızlık! Acılı anneden tepki

İsyan ettiren hırsızlık! Şiddet kurbanı kadınların isimleri vardı, acılı anneden tepki
İstanbul Avcılar'da kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin simgesi olması amacıyla aralarında dikilen 21 zeytin ağacından 9'unun önündeki şiddet kurbanı kadınların isimlerini taşıyan tabelalar çalındı. Eşi tarafından öldürülen Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, "Ben buraya her gün kızımın mezarını ziyaret edermiş gibi geliyordum. Lütfen kutsal değerlerimize dokunmayın. 1-2 kilo ağırlığındaki bu tabelanın fiyatı, ederi nedir? Bu kadar mı düştünüz?" diyerek, tepki gösterdi
İstanbul'un Avcılar ilçesinde, kadına şiddetin simgesi dikilen 21 zeytin ağacı önündeki şiddet kurbanı kadınların isimlerinin yer aldığı tabelalardan 9'u çalındı. Eşi tarafından öldürülen Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, hırsızlığa tepki gösterdi.
Kaz Dağları'nda tünel yapımı nedeniyle 2019 yılında hafriyat altında kalmaktan kurtarılarak Avcılar'a getirilen zeytin ağaçlarından 21'i, Avcılar Belediyesi tarafından kadın yönelik şiddete karşı mücadelenin simgesi olması amacıyla, geçen "25 Kasım Kadına Yönelik Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında Ambarlı Mahallesi'ndeki ilçe girişine dikildi. Türkiye'nin uzun süre konuştuğu Özgecan Arslan, Emine Bulut, Şule Çet, Pınar Gültekin gibi isimlerin yanı sıra Avcılar'da öldürülen Seda Kurt ve Gülsevin Buket Değirmenci'nin de yer aldığı 21 kadının anısına dikilen zeytin ağaçlarının yanına isimlerinin yer aldığı tabelalar çakıldı.
İSİMLER ARASINDA 2 ÇOCUK ANNESİ SEDA KURT DA VARDI
Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'nde bir binanın giriş katında 4 Kasım 2019 tarihinde tartıştığı dini nikahlı eşi Ercan Akkaş tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 2 çocuk annesi Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, zeytin ağacının yanındaki tabelayı çaktı. Anne Akar, "Ercan, kızımın kalbine defalarca vurdun. Ben de senin kalbine vuruyorum" diyerek balyozu sallamıştı. Cinayetten sonra firar eden, Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gıyabında ömür boyu hapis cezası ile aranan Ercan Akkaş, tüm aramalara rağmen yakalanamadı.
ALANI HER GÜN ZİYARET EDEN ACILI ANNE BİR KEZ DAHA YIKILDI
İnterpol tarafından da aranan damadının bir türlü yakalanamamasına tepki gösteren anne Bedia Akar, evinin hemen yakınındaki kızının adını taşıyan zeytin ağacını sık ziyaret ederken, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin Seda Kurt ile birlikte erkekler tarafından öldürülen 9 kadının adını taşıyan demir tabelanın çalınması ile bir kez daha yıkıldı.
'BU KADAR MI DÜŞTÜNÜZ, TABELAMI YERİNE KOYUN'
Kızını 22 ay önce öldüren Ercan Akkaş'ın mutlaka yakalanarak cezalandırılmasını isteyen, sesini duyurabilmek için üzerinde mezar taşı fotoğrafı bulunan kızı Seda Kurt'un yanı sıra aranan damadının fotoğrafının yanında 'Katil nerede?' tişörtünü sık giyen Bedia Akar, 9 kadının tabela hırsızlık olayını kadına, kadın haklarına yönelik olarak değerlendirirken şöyle dedi:
"Ben buraya her gün kızımın mezarını ziyaret edermiş gibi geliyordum. Lütfen kutsal değerlerimize dokunmayın. 1-2 kilo ağırlığındaki bu tabelanın fiyatı, ederi nedir? Bu kadar mı düştünüz? Bu kadar ihtiyacınız varsa gelin, parasını cebimden ödeyeyim. Ama tabelamı yerine koyun. Mezarlığa gittiğimde oradaki mezar taşını da bulamazsam artık hiç şaşmam. Bu kadar mı alçaldınız? Ne diyeyim? İşin maddi yönüne bakarsak, ağırlığı 2 kiloyu geçmez. Bu kadına yönelik bir şey. Yukarıdan başlamış, toplaya toplaya gelmiş. Kadın haklarına yönelik olduğunu düşünüyorum. Seda Kurt tabelasını kendi elimle çaktım. Tabelası yok."
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Son dakika: İsyan ettiren hırsızlık! Acılı anneden tepki/son-dakika-isyan-ettiren-hirsizlik-acili-anneden-tepki-3163759
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