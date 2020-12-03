3 metrekareye 1 kişi! Giriş sağdan çıkış soldan!

İHA

Her gün yerli yabancı binlerce turistin geçtiği İstiklal Caddesi’ne, korona virüs tedbirleri kapsamında artık aynı anda 7 bin kişi girebilecek. Bu sayı, 3 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde hesaplandı.

GİRİŞLER SAĞDAN ÇIKIŞLAR SOLDAN

İHA'da yer alan habere göre caddeye girişler sağdan, çıkışlar ise soldan olacak. Caddede herkes sağdan yürüyecek.

HAVADAN DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bugün resmen başlayan uygulama sonrasında cadde drone ile havadan görüntülendi.