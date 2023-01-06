Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: İşte yakında beklenen hava değişimi!

İşte yakında beklenen hava değişimi! Yağışlı ve daha soğuk

Kış kuraklığının etkisini hissettiğimiz son haftaların ardından, yağışların ne zaman başlayacağı sorusu sorulmaya başlandı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ise yağışların haftaya başlayabileceğini kaleme alarak, "Neyse ki bu hafta sonu önce Avrupa, ardından gelecek hafta Salı-Çarşamba gibi Türkiye yağışlı ama daha soğuk günlere kavuşabilir, hava tahminleri haftaya kuraklık çeken ülkemizde kar ve yağmur vadediyor" dedi

Giriş: 06.01.2023 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İşte yakında beklenen hava değişimi!
İşte yakında beklenen hava değişimi!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Türkiye'deki kış kuraklığı ile Avrupa'nın tarihin en sıcak Aralık ayını yaşamış olması arasında meteorolojik olarak güçlü bir ilişki var. Avrupa, hemen batısından yer alan İzlanda açıklarındaki basınç sisteminin güçlenmesi ve kuzeydeki soğuklara bir blokaj uygulaması ile yaz gibi sıcak günler yaşadı.

Polonya, Almanya (kuzeyi), Danimarka gibi bu tarihlerde sıfır derece civarında hava koşullarında olması normal kabul edilen ülkeler son günleri 20°C gibi yazın ölçtükleri (ki yazın bile yüksek sayılır) sıcaklıkları kış ortasında kaydettiler.

Fotoğraf: İHA

Neyse ki bu hafta sonu önce Avrupa, ardından gelecek hafta Salı-Çarşamba gibi Türkiye yağışlı ama daha soğuk günlere kavuşabilir, hava tahminleri haftaya kuraklık çeken ülkemizde kar ve yağmur vadediyor. 10 Ocak itibari ile Akdeniz ve kıyı Ege bu kez de kuvvetli sağanakların etkisine girerse sürpriz olmaz.

Büyük şehirlerde su tasarrufu yapmak şart oldu fakat kampanya başlatan yok!

Ev ve iş yerlerinde, İstanbul gibi haddinden kalabalık merkezlerde suyu en çok kullanan tüketiciler oluyor. Tarım evet temiz suyumuzun yüzde 70'ini kullanıyor ve asıl tüketici tarım faaliyetlerimiz fakat şehirlerde durum öyle değil. Barajların dayanmasını istiyorsak üstlerindeki yükten biraz almalıyız.

Fotoğraf: İHA

Gelecek hafta beklenen hava değişimi yaşanırsa hava kalitemiz de yükselecek, 10-12 gündür içinde olduğumuz sisli ve puslu hava herkesi rahatsız etti. İyi hafta sonları olsun.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri Resmi Gazete'de
Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri Resmi Gazete'de
Damar Hamlin komadan çıktı ve maçı kimin kazandığını sordu
Damar Hamlin komadan çıktı ve maçı kimin kazandığını sordu
Firari polis müdürü Ahmet Ertekin yakalandı
Firari polis müdürü Ahmet Ertekin yakalandı
TİP-1 diyabet hastası çocuklara şeker ölçüm cihazı başvuruları başladı
TİP-1 diyabet hastası çocuklara şeker ölçüm cihazı başvuruları başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.