İşte Türkiye'nin gaz ve petrolde eylem planı

Türkiye, doğal gaz ve petrol gereksiniminin tamamına yakın bölümünü ithalat yoluyla karşılıyor. Her yıl 45-50 milyar metreküp doğal gaz tüketiliyor. Petrol tüketimi de 50 milyon ton dolayında bulunuyor. 25 milyon tonu dizel, 5 milyon tonu jet yakıtı, 2.3 milyon tonu benzin ve 4.5 milyon tonu LPG’den, kalanı da diğer yakıtlardan oluşuyor.
Türkiye’de de bir miktar petrol ve doğal gaz üretiliyor. TPAO, arama ve üretimde başı çekiyor. Ortaklık, petrol üretiminin yüzde 70’ine yakınını, gaz üretiminin de yüzde 80-85’ini gerçekleştiriliyor.
KARADENİZ VE AKDENİZ’DE ARAMA ÇALIŞMALARI
Türkiye, petrol ve doğal gazda dışa ya da ithalata bağımlılığını azaltmak için son dönemde Karadeniz ve Akdeniz’de arama ve üretim faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bu amaçla yeni sondaj gemileri satın alındı. TPAO envanterinde Fatih, Yavuz, Kanuni olmak üzere üç sondaj gemisi bulunuyor. Türkiye’nin, Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa adlı da iki sismik araştırma gemisi var.
TPAO, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de yoğun bir çalışma yürütüyor. HABERTÜRK, söz konusu iki denizde yürütülen petrol ve gaz arama ve üretim çalışmalarının ayrıntılarına ulaştı. İşte, bugüne dek yürütülen çalışmalardan elde edilen sonuçlar ve izleyen dönem hedefleri:
-DOĞU AKDENİZ’DE 8 KUYU: TPAO, Doğu Akdeniz’de son 3 yılda kendi olanaklarıyla 8 derin deniz kuyusu açtı. Selçuklu-1’in sondajı sürüyor. Doğu Akdeniz’de henüz gaz ya da petrol bulunamadı.
-İLK SONDAJ VE İLK YAPTIRIM: Doğu Akdeniz’de, 2018’de ilk sondaj sırasında yurt dışından yaptırım kararları gelmeye başladı. TPAO’nun, hizmet aldığı birçok şirket projeyi bıraktı.
- OTC ADLI İŞTİRAK: Yaptırım kararlarının ardından gemilerde gerekli olan tüm ekipmanlar satın alındı. Ekipler de Offshore Technology Center (OTC) adlı iştiraki üzerinden TPAO bünyesine katıldı.
- 4 BİN 500 METRE: Batı Karadeniz’de, Tuna-1 kuyusunda 2 bin 800-3 bin 500 metre seviyelerinde (ilk iki aşama) gaz tespiti yapıldı. Numuneler, Ankara’da 10 gün test edildi ve 320 milyar metreküplük rezerv açıklandı. Sondajda, son ve 4’üncü aşama olan 4 bin 500 metre derinliğe kadar hemen hemen inildi. Rezerv yukarı yönlü yenilenecek.
- 3 BOYUTLU SİSMİK: TPAO, Karadeniz’de gelecek 3 yıl içinde yeni 3 boyutlu sismik veri toplayacak. Sakarya sahasının yanı sıra diğer bloklarda da seri onlarca sondaj yapılacak.
-GAZ ÜRETİMİ: Sakarya sahasında 2023’te üretime başlanması, 2026’dan itibaren 15 milyar metreküp üretime geçilmesi hedefleniyor.
-GAZ KALİTELİ: Tuna-1’de, ilk iki seviyede saptanan bulunan gaz, sülfür ve su içermiyor. Kalitesi yüksek, bu nedenle üretim maliyeti düşük.
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