İşte felaketi yaşayan iller!

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Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, 10 ili vuran deprem fırtınası hakkında Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Barış şunları kaydetti:

"Doğu Anadolu Fayı dediğimizde yaklaşık 800-900 km uzunluğunda bir faydan bahsediyoruz. Depremde özellikle tek bir kırıktan değil ikincil, üçüncül kırıklardan da bahsediyoruz. Bizim Arap levhası dediğimiz bir levha Bitlis bindirme kuşağı dediğimiz bir kuşakta Anadolu'yu sürekli sıkıştırıyor.

Yılda 2-3 santimetreye yakın şekilde itiyor. Dolayısıyla bu itme neticesinde sıra dağlar ve bu sıra dağların altında ovalara doğru da bizim fay dediğimiz deprem kırıkları oluşuyor. Depremin merkez üssü özellikle Gaziantep, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın altında bir yerde. Kandilli Rasathanesi bunun Gaziantep'e daha yakın olduğu için sınırını yani odak merkezini Gaziantep olarak söyledi. AFAD ise Pazarcık olarak söyledi. Ama sonuçta 7.4 büyüklüğünde oldukça büyük bir deprem. Bizim beklentimizin de üzerinde bir deprem. Sığ olması da yıkıcılığı artırdı."