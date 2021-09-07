İstanbul'un göbeğinde 'torbacı' çatışması!

İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, torbacı oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı çatışma, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, torbacı oldukları öğrenilen iki grup arasında sokakta henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sonrasında gruplar dağıldı. Akşam saatlerinde geri gelen gruplar arasında bu defa silahlı çatışma çıktı. Taraflar birbirlerine silahlarla ateş ederken, mahallede büyük panik yaşandı. Taraflar duvarları siper yapıp, birbirlerine defalarca ateş açtı. Bir süre sonra silah sesleri kesilirken, mahallede bulunanlar polis ekiplerini arayıp yardım istedi.

PARKTA İKİ YABANCA UYRUKLU YARALI BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri sokak içerisinde incelemelerde bulunarak olayda kullanılan bir tabancaya ise el koydu. Bölgede yapılan incelemelerde bir parkta 2 yabancı uyruklu şahıs hafif şekilde bıçakla yaralanmış şekilde bulundu. Çatışmaya karışanların kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.