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İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Megakent İstanbul'un bazı bölgelerinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. İşte trafiğin yoğun olduğu noktalar...

Giriş: 27.03.2023 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik felç oldu!
İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik felç oldu!
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AA

İstanbul'un bazı bölgelerinde, sabah yoğunluğu trafiğin ağır ilerlemesine neden oluyor.

AA'da yer alan habere göre D-100 kara yolu Ankara istikameti Haliç Köprüsü çift yönlü, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde, TEM kara yolu Seyrantepe ile Büyükdere Caddesi'nde trafik ağır ilerliyor.

İşe giden vatandaşlar toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştururken Mecidiyeköy'de ana arterlerdeki metro, metrobüs ve İETT aktarma noktalarında da kuyruklar gözleniyor.

D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde ise her iki istikamette trafik akışı yoğun.

D-100 karayolu Ankara istikametinde Küçükçekmece Gölü girişinde başlayan trafik Avcılar'a kadar etkili oluyor. TEM otoyolu Avcılar mevkisi Ankara istikametinde de yoğunluk sürüyor.

TEM ile D-100 kara yolunu birbirine bağlayan Hadımköy yolunda ise her iki istikamette trafik yer yer ağır ilerliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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