İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş

İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" bugün başladı.

Bu sistem sayesinde İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olurken, dünyada ise ABD'den sonra ikinci ülke olmayı başardı.

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Söz konusu operasyonun başlaması dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen "Üçlü Pist Uçuş Operasyonu Başlangıç Töreni"nde konuşan Bakan Uraloğlu, bakanlık olarak 2002'den beri sürdürdükleri sivil havacılık politikalarıyla sektörü özel işletmelere açarak rekabeti teşvik ettiklerini ve havacılıkta hızlı bir büyüme dönemi başlattıklarını söyledi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonları"nın bugün resmi olarak başlayacağını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, sadece Türkiye için değil, Avrupa havacılığı için de bir ilk olmanın ötesinde, küresel havacılıkta da tarihi bir adım olacak. Gururluyuz çünkü bu uygulamayı ABD'nin ardından hayata geçiren tek ülke Türkiye oluyor. Artık İstanbul Havalimanı trafik hacmiyle olduğu kadar operasyonel kapasite ve teknik yeterlilik açısından da küresel havacılığın en üst ligine yükseldi. Bu sistem, aynı anda 3 uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış yapabilmesini sağlayan ileri seviye bir hava trafik yönetim teknolojisidir. Bu sistemle hava trafik akışı hızlanacak, havalimanımızın dinamik kapasitesi önemli ölçüde artacak ve yolcularımıza daha hızlı, daha güvenli bir hizmet sunulacak. İstanbul'un kıtaları birleştiren stratejik konumu, bu yeni yetenekle birleştiğinde, havalimanımız küresel havacılık lojistiğinde daha kritik bir rol üstlenecek."

REKLAM Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler İstanbul Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi'ne geçti. Burada yapılan hazırlıkların ardından Uraloğlu, kalkışa hazır olan uçakların pilotları ile konuştu. Uraloğlu sırayla 34, 35 ve 36 sol pistlerde yer alan THY uçaklarının pilotlarına kalkışa hazır olup olmadıklarını sordu. Pilotlardan hazır olduklarına dair cevapları alan Uraloğlu, "Türk Hava Yolları 3XRH, Türk Hava Yolları 6528, Türk Hava Yolları 2ST, rüzgar sıfır 40 dereceden 8 nat. 34 sol, 35 sol ve 36 sol pistlerinden kalkış serbest, iyi uçuşlar. Dünyada ABD'den sonra ilk kez gerçekleştireceğimiz 3 pistten bağımsız üçlü iniş kalkışa başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Türk Hava Yolları İcra Kurulu Başkanı Bilal Ekşioğlu da X hesabı üzerinden, "İstanbul Havalimanı paralel 3 Pist operasyonu başladı. Hayırlı uğurlu olsun" ifadeleri ile bir gönderi paylaştı. İstanbul Havalimanı paralel 3 Pist operasyonu başladı.



Hayırlı uğurlu olsun pic.twitter.com/hUPhpWb0wy — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) April 17, 2025