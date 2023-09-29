"O AN KORKU VE PANİK YAŞADIK"

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan minibüs şoförü Mürsel Ergün, "Çok yağmur yağıyordu. Rögarlar tıkanınca yolda göllenme oldu. Akan trafikte durdu. Çok yağmur yağıyordu, hiçbir taraf görünmüyordu. Aniden istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Biz ve arkadaki otomobil duruyordu. Minibüste benimle beraber 6 kişi vardı. Bir kişi araçta sıkıştı. Diğerleri de benimle beraber kendi imkanlarımızla çıktık. Kendi imkanlarıyla çıkanların durumları iyi. Sıkışan arkadaşı da hastaneye götürdüler. Otomobildeki sürücü hanımefendi o da kendi imkanlarıyla çıktı. O an korku ve panik yaşadık. Gece vardiyasından çıkan işçileri evlere götürüyordum" dedi.