Vali Gül, "Öğrencilerimizin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için resmi ve özel tüm okul ve kurslarda 21 Şubat 2025 Cuma tüm eğitim faaliyetlerine ara verilmiştir" dedi. Vali Gül ayrıca bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu

İstanbul Valisi Gül, canlı yayında yaptığı açıklamada okulların 21 Şubat Cuma günü tatil edildiğini açıkladı. Vali Gül, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

2 gündür aldığımız son verilere göre bugün karla karışık ve kar şeklinde devam eden yağışlar Anadolu yakasında etkili olmuştur. Pazar günü beklenen kar yağışının Avrupa Yakasında etkili olacağı tahmin edilmektedir. Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi özel tüm okullar halk eğitim merkezleri kurslar dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum kuruşlarında çalışan gazi, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz idari izinli sayılacaktır.

MOTOSİKLETLERE 24.00 İTİBARİYLE TRAFİK YASAĞI

İstanbul Valisi Gül ayrıca bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.