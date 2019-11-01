Pastırma sıcakları geliyor

01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yağışla ilgili açıklama yapıldı. İstanbul'da gece boyunca etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle il genelinde ortalama 34 kilogram yağış kaydedildiği belirtildi. Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışlı havanın yerini, ilerleyen günlerde pastırma sıcaklarına bırakacağı ifade edildi.
13 SU BASMASI İHBARI YAPILDI
İBB'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
" Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'un verilene göre, İstanbul'da dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle şehrin bazı noktalarında su baskınları ve göllenmeler yaşandı. Sarıyer ve Beykoz'da ana caddelerde görülen göllenmelere İBB Ekipleri anında müdahale ederek suları tahliye etti. İstanbul İtfaiyesi de gece boyunca 13 ayrı binadan gelen su basması ihbarını değerlendirerek olaylara müdahale etti"
"İL GENELİNDE ORTALAMA 34 KG YAĞIŞ KAYDEDİLDİ"
"Gece boyunca özellikle Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçelerimizde ve Boğaz çevresinde etkili olan sağanak yağmur neticesinde en fazla yağış Kilyos ve Anadolu Fenerinde (80-85kg) gözlenirken, il genelinde ortalama 34 kg yağış kaydedildi. İl genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ve şehri terk etmesi bekleniyor. Sağanak yağmur ile birlikte rüzgârın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-60km/s) esmeye devam edeceği, sıcaklıkların 14 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor"
"20 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKMASI BEKLENİYOR"
"Cumartesi günü hava az bulutlu, gece 11, gündüz 16 derece seviyesinde olacak. Soğuk ve yağışlı hava Pazar günü rüzgârın lodosa dönmesiyle ısınacak. Pazar günü havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken, sıcaklıkların Pastırma Yazı ile tekrar kademe kademe artarak 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor"
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