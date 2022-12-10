İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli!

AA

İstanbul'da lodos etkili oluyor. Şehir Hatları A.Ş'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos sebebiyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

AA'da yer alan habere göre hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferi kapsamında Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.

ÇANAKKALE'DE 2 GÜN FIRTINA

İHA'da yer alan habere göre de Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI İLE ADALAR HATTI İPTAL

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada’ya bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.