Meteoroloji saat verdi! Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına! 5 bölgede sağanak!

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Yapılan en son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in batısının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KUZEY EGE'DE KUVVETLİ SAĞANAK Yağışların Çanakkale'nin güney kesimleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ FIRTINA Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor. GECE SAATLERİNDEN SONRA KUVVETLİ ESECEK Rüzgarın; Cumartesi günü Çanakkale çevrelerinden başlayarak etkisini arttıracağı, gece saatlerinden sonra ve Pazar günü Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİNE LODOS ENGELİ! GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA FERİBOT SEFERİ İPTAL İHA'da yer alan habere göre Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada’ya bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU ANKARA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı. İSTANBUL: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı. İZMİR: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı. KOCAELİ: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı. EDİRNE: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı. MUĞLA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı. ADANA: 20, Parçalı ve az bulutlu. ANTALYA: 19, Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı. MERSİN: 21, Parçalı ve az bulutlu. ESKİŞEHİR: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı. KAYSERİ: 14, Parçalı bulutlu. KONYA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu. BOLU: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı. ZONGULDAK: 18, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı. SİNOP: 18, Parçalı ve çok bulutlu. SAMSUN: 18, Parçalı bulutlu. TRABZON: 17, Parçalı bulutlu. ERZURUM: 5, Parçalı bulutlu. MALATYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu. VAN: 7, Parçalı ve çok bulutlu. DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve az bulutlu. GAZİANTEP: 15, Parçalı ve az bulutlu. MARDİN: 17, Parçalı ve az bulutlu. ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve az bulutlu.