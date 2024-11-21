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        Haberler Gündem Trafik İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! - Son Dakika İstanbul Trafik Durumu

        İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

        İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ile birlikte trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 17:29 Güncelleme: 21.11.2024 - 18:19
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        İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!
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        İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan lodos, akşam saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Özellikle iş çıkış saatlerinde başlayan yağış, trafiği olumsuz etkiledi.

        Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
        Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

        Şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyelerine ulaşırken, özellikle Avrasya Tüneli’ndeki araç yangını trafik akışını daha da zorlaştırdı.

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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası’na göre, en çok yoğunluğun yaşandığı bölgeler şunlar oldu:

        -D-100 Karayolu (E-5) Edirnekapı yönü

        -TEM Otoyolu Avrupa’dan Anadolu’ya geçiş noktaları

        -Avrasya Tüneli çıkışları ve bağlantı yolları

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