Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

İstanbul'da, kuvvetli yağışın etkisiyle ana arterlerde ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanırken, Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli de trafiğe kapatıldı.

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Tünelin Anadolu yönünde, bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle tünelin Anadolu yönü geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

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