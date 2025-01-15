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        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA: İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 35 zam yapıldı! Tam, öğrenci, öğretmen bileti ile aylık abonman kaç TL'ye yükseldi?

        İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 35 zam yapıldı!

        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 6 Ocak'taki toplantısında yüzde 46,09'luk zam oranı reddedilirken, bugün yapılan ikinci toplantıda İBB toplu ulaşıma 35 zam teklifinde bulundu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Peki, yüzde 35 zam sonrası İstanbul'da tam, öğrenci bileti ile aylık abonman ne kadara yükseldi? İşte, İstanbul toplu taşıma zammı sonrası fiyatlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 11:37 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:37
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        • 1

          İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı. 6 Ocak tarihinde toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46,09 zam yapılmasını teklif etmişti. Yapılan oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 46,09 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedilmişti. Ocak ayının ikinci toplantısında İBB, toplu ulaşıma yüzde 35 zam teklifinde bulundu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi. İşte, yüzde 35 zamlı İstanbul toplu taşıma bilet fiyatları...

        • 2

          İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA YÜZDE 35 ZAM YAPILDI!

          İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı. Tam bilet yüzde 35 zamlanarak 20 TL'den 27 TL'ye yükseldi. Taksilerde açılış 42 TL, kısa mesafe ücreti 135 TL'ye çıktı. Okul servislerinde ise 0-1 kilometre ücreti 2605 TL oldu.

        • 3

          TAKSİ AÇILIŞ FİYATI NE KADAR OLDU?

          Taksimetre açılışı 42 TL, kısa mesafe ücreti 135 TL'ye çıktı.

        • 4

          VAPUR SEFERLERİ KAÇ TL OLDU?

          Vapur seferlerinde ise Üsküdar - Eminönü 34.20 TL, Kadıköy-Eminönü 38.11 TL, Kadıköy-Beşiktaş 38,11 TL, Bostancı-Adalar 100.45 TL oldu.

        • 5

          MARMARAY NE KADAR OLDU?

          Marmaray tam parkur 59,76 olarak açıklandı.

        • 6

          MİNİBÜS FİYATLARI KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?

          Minibüslerde kısa mesafe 25 TL'ye çıkarken, öğrenci ise 16 TL olarak belirendi.

        • 7

          YÜZDE 35 ZAMLA TAM BİLET NE KADAR OLDU?

          Buna göre tam bilet yüzde 35 zamlanarak 20 TL'den 27 TL'ye yükseldi.

        • 8

          OKUL SERVİSLERİ KİLOMETRE BAŞINA KAÇ TL OLDU?

          Okul servislerinde ise 0-1 kilometre ücreti 2605 TL oldu.

        • 9
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