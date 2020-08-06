Piyasalarda hareketli bir gün yaşanıyor. Dolar/TL 7,30, gram altın ise 485 lira seviyelerinde seyrediyor.

Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar piyasalardaki hareketliliği değerlendirmek amacıyla bir araya geldi. Toplantıda, ekonomi yönetimi ve bankacıların normalleşme döneminde likidite adımlarını ele alacağı belirtildi.

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