İstanbul'da korkutan görüntüler! Geri mi döndü?

DHA

Tuzla ve Kadıköy sahillerinde bu sabah drone kamerasına müsilaj benzeri kirlilik yansıdı. İzmit ve Yalova'da dün görüntülenen müsilajın İstanbul'da görülmeye başlandığı yorumları yapıldı.

DHA'nın haberine göre, deniz salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı.

UZMANLAR UYARIDA BULUNMUŞTU

Uzmanlar deniz sıcaklığının artmasıyla bu yıl da müsilajın görülebileceğini ifade etmişti.