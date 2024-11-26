İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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AA'da yer alan habere göre Fatih Samatya'da bulunan hastanenin alt katındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Çalışanlar ve hastalar binadan tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.