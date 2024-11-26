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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da hastanede yangın! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da hastanede yangın!

        İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastanesinin depo kısmında çıkan yangın söndürülürken, çalışanlar ve hastalar binadan tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:54 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:40
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        İstanbul'da hastanede yangın!
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        İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        AA'da yer alan habere göre Fatih Samatya'da bulunan hastanenin alt katındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Çalışanlar ve hastalar binadan tahliye edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

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