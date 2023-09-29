Film sahnelerini aratmayan olay Üsküdar'da 25 Eylül günü sabah saat 10.50’de yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre iş insanı S.B. ve emekli polis memuru arkadaşı İ.B., araçlarıyla seyir halindeyken, birden önlerini siyah renkli VIP bir minibüs kesti.

Aracın içinden inen siyah giyimli, yüzleri maskeli 4 kişi kendilerini MİT elemanı olarak tanıtıp, iki kişiyi apar topar araca bindirip kaçırdı.

ARAÇLARINI ALDILAR

Bu sırada esrarengiz kişilerden biri de S.B.’nin kullandığı aracı kullanarak, iş insanı ve arkadaşının kaçırıldığı diğer lüks aracı takip etti. Birçok kişinin gözleri önünde yaşanan bu olayda şaşkınlık yaşayan vatandaşlar hemen polisi arayıp “2 kişiyi kaçırdılar” diye ihbarda bulundu.

REKLAM

GÖRÜNTÜLER FİLM SAHNELERİ ARATMADI

Kaçırma ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geldi. Olaya şahit olan kişiler, kaçırılan kişinin iş insanı S.B. ve arkadaşı emekli polis memuru İ.B. olduğunu söyledi. S.B. ile komşu olduklarını anlatan vatandaşların bilgisi üzerine olay anına ait güvenlik kamera görüntüsü elde edildi. Ortaya çıkan görüntüler film sahnelerini aratmadı.