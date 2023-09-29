MİT yalanıyla dehşet saçtılar! İstanbul'da güpegündüz iş insanı kaçırıldı
İstanbul'da güpegündüz aracıyla yolda giden iş insanı ile emekli polis memuru arkadaşı, önleri kesilen VIP bir araçla durduruldu. Kendilerini MİT elemanı olarak tanıtan kişiler, iş insanı ile arkadaşını araçlarına alarak kaçırdı. İhbar üzerine harekete gecen ekipler, 8 saatte olayı çözdü. Kurtarılan iş insanı ve arkadaşını kaçıran kişilerin sahte MİT'çi oldukları ortaya çıktı. 26 milyon lira fidye için kaçırıldığı iddia edilen iş insanı ve arkadaşının kaçırılma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Film sahnelerini aratmayan olay Üsküdar'da 25 Eylül günü sabah saat 10.50’de yaşandı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre iş insanı S.B. ve emekli polis memuru arkadaşı İ.B., araçlarıyla seyir halindeyken, birden önlerini siyah renkli VIP bir minibüs kesti.
Aracın içinden inen siyah giyimli, yüzleri maskeli 4 kişi kendilerini MİT elemanı olarak tanıtıp, iki kişiyi apar topar araca bindirip kaçırdı.
ARAÇLARINI ALDILAR
Bu sırada esrarengiz kişilerden biri de S.B.’nin kullandığı aracı kullanarak, iş insanı ve arkadaşının kaçırıldığı diğer lüks aracı takip etti. Birçok kişinin gözleri önünde yaşanan bu olayda şaşkınlık yaşayan vatandaşlar hemen polisi arayıp “2 kişiyi kaçırdılar” diye ihbarda bulundu.
GÖRÜNTÜLER FİLM SAHNELERİ ARATMADI
Kaçırma ihbarı üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geldi. Olaya şahit olan kişiler, kaçırılan kişinin iş insanı S.B. ve arkadaşı emekli polis memuru İ.B. olduğunu söyledi. S.B. ile komşu olduklarını anlatan vatandaşların bilgisi üzerine olay anına ait güvenlik kamera görüntüsü elde edildi. Ortaya çıkan görüntüler film sahnelerini aratmadı.
8 SAAT SONRA KUTRARILDI
Gasp Büro'nun deneyimli dedektifleri, inceledikleri kamera görüntülerinden iki kişiyi kaçıran aracın gittiği güzergahı araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalarda, iş insanının aracı terk edilmiş olarak bulundu. Çalışma yapan polis, iş insanı S.B. ile arkadaşını kaçıran kişilerin izlerinin Pendik'te bir gecekonduya uzandığını tespit etti. Gecekonduya düzenlenen operasyonda iş insanı S.B. ile arkadaşı İ.B. kurtarıldı. Olayı gerçekleştiren 4 kişi ise gözaltına alındı.
İŞKENCEYE UĞRAMIŞ
İşkence yapılarak darp edildikleri anlaşılan iş adamı ve arkadaşı hemen hastaneye gönderildi. Gözaltına alınan sahte MİT’çilerin bulunduğu adreste bir tane sahte MİT kimliği ile polis yelekleri bulundu.
26 MİLYON LİRA FİDYE İSTEYECEKLERDİ
İş adamı S.B. polise verdiği ifadede şüphelilerin kendilerini MİT elemanı olarak tanıttıklarını belirterek, “Araca bindirip bizi aldıklarında birisi telefonla konuşup ‘başkanım şahısları aldık geliyoruz’ dedi. Adrese gidince olayın farklı olduğunu anladık. Daha önce araç alım satım işi yaptığım ve aramızda alacak verecek meselesi olan kişiler olduğunu anladım. Ailemden 26 milyon lira fidye isteyeceklerdi" dedi.
ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince gözaltına alınan şüpheliler Yaşar P. (46), Fırat B. (34), Ferdi Ü. (28) ve Batuhan B. (26) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.