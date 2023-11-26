Kadıköy ve Küçükçekmece'de fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu
İstanbul'da şiddetli fırtına etkili oluyor. Gece saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle Kadıköy ve Küçükçekmece'de dev dalgalar oluştu
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İstanbul'da fırtına nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahil şeridinde denizde dev dalgalar oluştu.
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DHA'nın haberine göre Küçükçekmece'deki Menekşe sahilinde ise, denizde oluşan dalgalar, yosun ve taşları sahilyoluna taşıdı.
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Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı.
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Sabah saatlerinde, Kadıköy Caddebostan Sahili´nde fırtınanın da etkisiyle denizde dev dalgalar oluştu.
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Koşuya çıkan kimi vatandaşlar dalgaların fotoğraflarını çekti.
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Küçükçekmece'deki Menekçe Sahili'nde ise, fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle denizdeki yosun ve taşlar sahilyoluna taşındı.
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Küçükçekmece Menekşe sahilyolunu kullanan araçlar yolda ilerlerken zorlandı.
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