Barajlar taşma noktasına geldi!

İstanbul'da barajlardaki rekor artışla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, "Barajlarımızdan bir kısmı şu an taşıyor. Elmalı Barajı ve Istrancalar'daki 5 barajımız taşıyor. Taşmak üzere olan barajlarımız da var. Ömerli Barajı bunlardan biri. Ömerli Barajı yüzde 95 mertebelerinde dolu. Bu yüzden Melen'den su transferini durdurmuş durumdayız. Bu taşkınlara yönelik olarak da tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.
İstanbul'da Ocak ayının son günlerinde yağan kuvvetli kar ve bu hafta başı etkili olan yağmurla barajlarda doluluk oranı rekor seviyede arttı. Salı günü kuvvetli yağış barajlardaki doluluk oranına yüzde 8'den fazla katkı yaptı. Bugün doluluk yüzde 79.14 olarak ölçüldü.
Artış nedeniyle Melen Barajı'ndan transfer edilen su da durduruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, son durumu Demirören Haber Ajansı'na anlattı.
"BİR GÜNDE YÜZDE 10 ARTIŞ OLDU"
Barajlardaki doluluk oranını nedeniyle "Çok mutluyuz" diyen İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu taşan barajların da olduğunu ifade etti.
Mermutlu, "Bu barajlarımızdan bir kısmı şu an taşıyor. Elmalı Barajı ve Istranca'ndaki 5 barajımız taşıyor. Taşmak üzere olan barajlarımız da var. Ömerli Barajı bunlardan biri. Ömerli Barajı yüzde 95 mertebelerinde doldu. Bu yüzden Melen'den su transferini durdurmuş durumdayız. Bu taşkınlara yönelik olarak da tedbirlerimizi alıyoruz" şeklinde konuştu.
"SAZLIDERE'NİN METREKARESİNE 57 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ"
Salı günü meydana gelen yağışlarla ilgili konuşan Mermutlu, “Ömerli Barajı'na 24 saat içerisinde metrekaresine 46 kilogram, Terkos'a 32 kilogram, Büyükçekmece'ye 40 kilogram, Sazlıdere'ye 57 kilogram yağış düştü. Bunun etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.
"GELECEK YAĞIŞLAR İLE RAKAMLAR DAHA ÇOK YÜKSELECEK"
Barajlardaki doluluk oranının daha da fazla artacağını söyleyen Mermutlu, “Geçen yıl bugün doluluk oranımız yüzde 45, 2020'de yüzde 60 ama bugün yüzde 78 olarak tespit edildi. Geçtiğimiz iki yıla göre, doluluk oranımız daha yüksek. Gelecek yağışlar ile rakamların daha çok yükseleceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.
Öte yandan bugün yapılan ölçümlerde barajlardaki su seviyesi yüzde 79.14 tespit edildi.
İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları ise şöyle:
ALİBEYKÖY %68.78
BÜYÜKÇEKMECE %73.45
DARLIK %77.36
ELMALI %100
ISTRANCALAR %100
KAZANDERE %90.84
ÖMERLİ %95.79
PAPUÇDERE %90.89
SAZLIDERE %46.5
TERKOS %73.89
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