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Son dakika: 24 saatte yüzde 1.3 arttı! İşte son durum!

İstanbul'da son bir aydır devam eden sağanak, barajlardan iyi haber gelmesine neden oldu. Mega kente son 24 saat içinde düşen yağışla, İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 1.3 arttı. Barajlardaki doluluk oranı dün akşam itibariyle yüzde 70'e yaklaştı

09.02.2022 - 09:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İSKİ'den sevindirici haber! Barajlarda son durum!
Doluluk oranı 24 saatte yüzde 1.3 arttı! İşte son durum!
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HABERTURK.COM

İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 68.21'i aşarak, yüzde 20'lere yaklaştı. Son 24 saatte İstanbul'a düşen yağışla, barajlardaki doluluk oranı yüzde 1.3 arttı.

Özellikle son 20 gündür peş peşe gelen kar ve sağanağın ardından barajların doluluk oranı yükseldi.

GEÇEN YIL DOLULUK ORANI YÜZDE 44.7'YDİ

Geçen yıl aynı dönemde ise İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 44.7 civarındaydı.

ÖMERLİ BARAJI YÜZDE 86'YI BULDU

Son dakika haberine göre yağışlarla birlikte İstanbul'a su sağlayan Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 100'e, Elmalı barajında yüzde 92.04'e, Ömerli barajından yüzde yüzde 85.7'ye ve Pabuçdere barajında ise yüzde 73'e çıktı.

Yağışların mevsime bağlı olarak devam ettiği bilgisi alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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