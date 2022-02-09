Doluluk oranı 24 saatte yüzde 1.3 arttı! İşte son durum!

İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 68.21'i aşarak, yüzde 20'lere yaklaştı. Son 24 saatte İstanbul'a düşen yağışla, barajlardaki doluluk oranı yüzde 1.3 arttı.

Özellikle son 20 gündür peş peşe gelen kar ve sağanağın ardından barajların doluluk oranı yükseldi.

Geçen yıl aynı dönemde ise İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 44.7 civarındaydı.

Son dakika haberine göre yağışlarla birlikte İstanbul'a su sağlayan Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 100'e, Elmalı barajında yüzde 92.04'e, Ömerli barajından yüzde yüzde 85.7'ye ve Pabuçdere barajında ise yüzde 73'e çıktı.

Yağışların mevsime bağlı olarak devam ettiği bilgisi alındı.