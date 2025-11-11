Arızalanan metrobüs aksaklığa neden oldu
AA'nın haberine göre; Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Şükrübey durağında arızalandı. Arıza nedeniyle seferler aksarken duraklar kalabalıklaştı.
Metrobüs yolu ve durağında uzun metrobüs kuyruğu meydana geldi.
Arızalanan metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.