Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Son dakika: İstanbul'da aracıyla kadın sürücünün önünü kesen zanlı gözaltına alındı

        İstanbul'da aracıyla kadın sürücünün önünü kesen zanlı gözaltına alındı

        İstanbul'da aracıyla bir kadın sürücünün önünü kesen ve tehlikeli araç kullanan şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Gereği yapıldı" diyerek şüphelinin gözaltına alındığını ve trafik cezası uygulandığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:16 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da aracıyla kadın sürücünün önünü kesen şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, İstanbul Bakırköy'de aracıyla kadın sürücünün önünü keserek yolu kapatan ve trafikte tartışma çıkaran kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer aldığını belirtti.

        Şüpheli F.N'nin sivil trafik ekiplerince yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, zanlıya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "Trafik işaret ve levhalarına uymamak", "Duraklamanın yasak olduğu yerlerde durmak" ve "Yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" maddelerinden idari para cezası uygulandığını kaydetti.

        Şüpheli hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" ve "Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından da adli işlem başlatıldığını bildiren Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayanları ve saygısızca araç kullananları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapar, adalete teslim ederiz. Bu tür olaylara geçit vermeyelim." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Bülent Uygun'un acı günü
        Bülent Uygun'un acı günü
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Habertürk Anasayfa