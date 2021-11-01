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Son dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle meydana gelecek arıza ve su kesintileri merak ediliyor. İstanbullar, "İstanbul'da su ne zaman gelecek?" sorusunu araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 1 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da arıza ve kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. 1 Kasım 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ su kesintisi duyuruları

01.11.2021 - 10:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 1 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 1 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

1 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah,Düğmeciler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Velibaba Mah,Fevziçakmak Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah,Akfırat Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Tepeören Terfi Merkezinde Ayedaş Kaynaklı Elektrik Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

1 KASIM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)

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