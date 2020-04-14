AFAD verilerine göre; Karadeniz'de İstanbul, Arnavutköy açıklarında, saat 02.56'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Karadeniz olan depremin 7 kilometre derinlikte oluştuğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 3,7 olarak ölçüldüğü daha sonra 4,1 olarak revize edildiği bildirildi.

Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi.