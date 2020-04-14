14 Nisan Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler belli oldu. Bu gece saatlerinde İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....