Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Son dakika: İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi açıklaması

Son dakika: İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi, geçtiğimiz günlerde yayınladığı duyuru ile 4 Ocak Salı günü Sarayburnu – Beşiktaş - Sarıyer 900 mm çaplı isale hattında zorunlu deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle 12 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurmuştu. İstanbullular 4 Ocak planlı ve son dakika su kesintisi duyurularını araştırıyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

04.01.2022 - 10:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 4 Ocak Salı günü İstanbul Avrupa Yakası için 12 saatlik su kesintisi duyurusu yayınlanmıştı. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakka ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbulluların gündeminde. 4 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 4 Ocak Salı 2022 İSKİ su kesintisi

4 OCAK'TA BEYOĞLU, BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ'DE 12 SAATLİK SU KESİNTİSİ!

Sarayburnu – Beşiktaş - Sarıyer 900 mm çaplı isale hattında zorunlu deplase bağlantı çalışmaları yapılacağından 04 Ocak 2022 Salı 10:00 ila 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler;

BEYOĞLU

Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu mahalleleri.

BEŞİKTAŞ

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız mahalleleri.

ŞİŞLİ

Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy mahalleri.

4 OCAK İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kuloğlu Mah,Müeyyetzade Mah,Kemankeş Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Ömer Avni Mah,Şahkulu Mah,Tom Tom Mah,Yenişehir Mah,Hacı Mimi Mah,Bereketzade Mah,Cihangir Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Asmalı Mescit Mah,Emekyemez Mah,Gümüşsuyu Mah,Hacı Ahmet Mah,Evliya Celebi Mah,Firuz Ağa Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer 900Mm İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 04.01.2022 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Türkali Mah,Vişnezade Mah,Yıldız Mah,Sinanpaşa Mah,Abbasağa Mah,Cihannuma Mah,Mecidiye Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer 900Mm İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 04.01.2022 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.01.2022 09:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.01.2022 09:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.01.2022 10:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah,Yayla Mah,Feriköy Mah,Harbiye Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer 900Mm İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 04.01.2022 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 4 OCAK

2022 yılının ilk günlerinde İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 48.72 seviyesinde seyrediyor. Bu doluluk oranı 19.91 seviyesiyle son 10 yılın en düşük doluluk oranının görüldüğü 2021 yılını geride bıraktı. Gelecek aylarda beklenen yağışlarla bu seviyesinin yüzde 80 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Paslı baltayı jilet gibi yaptı, o anları paylaştı
Paslı baltayı jilet gibi yaptı, o anları paylaştı
İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
Hindistan'da Omicron sonrası kapanma kararı
Hindistan'da Omicron sonrası kapanma kararı
Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi?
Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.