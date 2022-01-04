İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 4 Ocak Salı günü İstanbul Avrupa Yakası için 12 saatlik su kesintisi duyurusu yayınlanmıştı. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakka ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbulluların gündeminde. 4 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 4 Ocak Salı 2022 İSKİ su kesintisi

4 OCAK'TA BEYOĞLU, BEŞİKTAŞ VE ŞİŞLİ'DE 12 SAATLİK SU KESİNTİSİ!

Sarayburnu – Beşiktaş - Sarıyer 900 mm çaplı isale hattında zorunlu deplase bağlantı çalışmaları yapılacağından 04 Ocak 2022 Salı 10:00 ila 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler;

BEYOĞLU

Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu mahalleleri.

BEŞİKTAŞ

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız mahalleleri.

ŞİŞLİ

Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy mahalleri.

4 OCAK İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kuloğlu Mah,Müeyyetzade Mah,Kemankeş Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Ömer Avni Mah,Şahkulu Mah,Tom Tom Mah,Yenişehir Mah,Hacı Mimi Mah,Bereketzade Mah,Cihangir Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Asmalı Mescit Mah,Emekyemez Mah,Gümüşsuyu Mah,Hacı Ahmet Mah,Evliya Celebi Mah,Firuz Ağa Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması Açıklama : Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer 900Mm İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 04.01.2022 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Türkali Mah,Vişnezade Mah,Yıldız Mah,Sinanpaşa Mah,Abbasağa Mah,Cihannuma Mah,Mecidiye Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması Açıklama : Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer 900Mm İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 04.01.2022 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.01.2022 09:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.01.2022 09:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 04.01.2022 10:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah,Yayla Mah,Feriköy Mah,Harbiye Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması Açıklama : Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer 900Mm İsale Hattında Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 04.01.2022 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.1.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 4 OCAK

2022 yılının ilk günlerinde İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 48.72 seviyesinde seyrediyor. Bu doluluk oranı 19.91 seviyesiyle son 10 yılın en düşük doluluk oranının görüldüğü 2021 yılını geride bıraktı. Gelecek aylarda beklenen yağışlarla bu seviyesinin yüzde 80 seviyelerine ulaşması bekleniyor.